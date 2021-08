Harrie Lavreysen kan bijna niet geloven dat hij vrijdag op de Olympische Spelen het goud heeft gepakt op het onderdeel sprint. De baanwielrenner was in een zinderende finale net te sterk voor landgenoot Jeffrey Hoogland.

"Ik heb gewoon fucking goud. Als ik zulke pijn heb, dan houd ik van pijn. Dit is echt niet normaal, gewoon weer olympisch goud", zei een hijgende Lavreysen, doelend op de winst met de teamsprint eerder op de Spelen, tegen de NOS.

De 24-jarige Lavreysen pakte in 2019 en 2020 al de wereldtitel op de sprint en gold daarom in Tokio ook als topfavoriet, maar Hoogland won de eerste heat. Ook de tweede heat leek naar Hoogland te gaan, maar Lavreysen pakte die op het nippertje en was vervolgens ook de beste in de beslissende heat.

"Ik maak een supergrote fout in die eerste heat, maar kwam nog heel ver. Bij de tweede keer dacht ik: als ik hem nog in kan halen, dan moet alles eruit. Dat waren echt twee enorm lange ritten, en die derde kwam er zo snel achteraan."

"Ik dacht: ik moet fris blijven, ik moet er vol voor gaan", vervolgde Lavreysen, die nog altijd flink aan het bijkomen was van de beslissende derde heat. "Anders doe ik maar alsof ik sterk ben, maar ik heb 'm gewoon."

Het moment dat Harrie Lavreysen de olympische titel pakt. Foto: Getty Images

Lavreysen spreekt van mentale tik in tweede heat

Dat het Lavreysen lukte om Hoogland - in verloren positie - alsnog in te halen in de tweede heat, was voor hem heel belangrijk op mentaal gebied. "Dat ik hem van achteren in kon halen, zegt al heel veel, want het is bijna onmogelijk om daar in te halen. Het gaf me heel veel moed voor de derde rit."

"Mentaal was ik fris. Ik denk dat mijn voordeel was dat ik van achteren wilde rijden, en Jeffrey moest van voren. Maar je kan niet blijven drukken. Ik kon hem dwingen om snelheid te maken, en dat was in mijn voordeel. Het waren bijzondere ritten. Het was bizar om zo'n finale te rijden."

De Spelen zijn voor Lavreysen nog niet voorbij. De Brabander komt zaterdag (en wellicht ook zondag) nog in actie op de keirin en is ook op dat onderdeel een grote kanshebber voor het goud. "'Harries hattrick' klinkt vet, ik ga er gewoon voor."