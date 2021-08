Baanwielrenner Harrie Lavreysen heeft vrijdag ten koste van Jeffrey Hoogland de olympische titel op het onderdeel sprint veroverd. De Brabander rekende in de derde en beslissende manche in de finale af met de Overijsselaar en greep daarmee zijn eerste individuele medaille op een Olympische Spelen.

De 24-jarige Lavreysen verloor de eerste race in de finale nog nipt van de vier jaar oudere Hoogland, maar in de tweede manche trok hij de stand gelijk door een machtige sprint in de laatste meters. Het verschil in beide confrontaties was ruim een tiende van een seconde.

In de derde en beslissende race had Lavreysen geen kind aan de zichtbaar vermoeide Hoogland. Al bij het uitkomen van de laatste bocht had de Brabander een ruime voorsprong op de inwoner van Nijverdal en die hield hij tot het einde vast.

Lavreysen won nog nooit een individuele medaille op de Olympische Spelen. De tweevoudig wereldkampioen op de sprint maakte wel deel uit van de ploeg die met onder anderen Lavreysen goud won op de teamsprint. In Tokio debuteert hij op de Spelen.

Jeffrey Hoogland en Harrie Lavreysen vochten in een Nederlandse finale om de olympische titel. Foto: ANP

Lavreysen mag hopen op historische hattrick

Door zijn overwinning op Hoogland mag Lavreysen nog altijd hopen op zijn beoogde hattrick op de Spelen met goud op de teamsprint, individuele sprint en keirin. Na zijn gouden medailles op de teamsprint en de individuele sprint heeft hij de eerste twee delen van een historische trilogie al afgerond.

Met het zilver grijpt Hoogland eveneens zijn eerste individuele medaille op de Spelen. Hij maakte wel deel uit van de ploeg die met onder anderen Lavreysen goud won op de teamsprint. Vijf jaar geleden in Rio de Janeiro kwam hij niet verder dan een elfde plaats op de sprint. Hoogland doet niet mee aan de keirin. Zijn Spelen zitten erop.

Het is voor het eerst in 21 jaar en voor de vijfde keer in totaal dat Nederland goud en zilver wint op hetzelfde onderdeel of in dezelfde sport. Op de Spelen van 2000 in Sydney sloegen springruiters Jeroen Dubbeldam (goud) en Albert Voorn (zilver) voor het laatst de dubbelslag.