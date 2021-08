Kirsten Wild en Amy Pieters balen stevig van hun vierde plaats vrijdag op de olympische koppelkoers. Het Nederlandse duo lag op koers voor in ieder geval zilver, maar zakte door een valpartij weg en eindigde als vierde.

"Dit is superbalen. We zaten er goed in en we lagen tweede, stabiel achter die Engelsen. Ik viel uit de koers en dan moet Amy een dubbele beurt doen. Daarna lopen we achter de feiten aan", zei Wild na afloop van de koppelkoers tegen de NOS. Volgens Wild valt het wel mee met haar verwondingen.

Voor het Nederlandse duo ging het mis in de 48e ronde (van de 120). Wild wilde Pieters aflossen, maar rekende niet op een van de Australische vrouwen die ertussendoor reed. Wild kwam ten val en het duurde even voordat ze verder kon. Nederland lag toen op koers voor zilver, maar kon dat niet vasthouden."

"Op dat moment moet je eerst weer even in de koers komen", vervolgde Wild. "Je komt op een gaatje en moet gelijk in het ritme komen, maar dat was lastig. Ik vind dit heel jammer. Het was een supergoede kans. We zijn echt in vorm, maar we vallen gewoon letterlijk uit de koers."

Pieters: "Het was een gehaast moment. Het is een superhoog niveau. Als je dan een moment eruit ligt, dan is het niet meer te repareren. Alles moest goed lopen en vandaag was het net niet." Wild en Pieters werden vorig jaar en in 2019 nog wereldkampioen op de koppelkoers.

Voor Wild zijn de Olympische Spelen nog niet voorbij. De geboren Almelose komt zondag op de slotdag in Japan nog in actie op het onderdeel omnium, waarop ze zich in 2018 en 2019 tot wereldkampioen kroonde. Voor Pieters zijn de Spelen wel voorbij.