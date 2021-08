Op de laatste dag van de Olympische Spelen in Tokio is er volop kans op eremetaal voor Nederland in het baanwielrennen. Harrie Lavreysen gaat op de keirin voor zijn derde gouden medaille van dit toernooi en Kirsten Wild geldt als een medaillekandidaat op het omnium. Ook staat de marathon bij de mannen op het programma.

Volg de tag NUmedaille Volgen Ontvang een melding bij elke Nederlandse medaille op de Spelen

Lavreysen hoopt zondag op de keirin 'Harries hattrick' te voltooien. De 24-jarige Brabander veroverde eerder dit toernooi het goud op de teamsprint en de individuele sprint.

Op de keirin ging Lavreysen zaterdag niet bepaald voortvarend van start. De regerend wereldkampioen op dit onderdeel was veroordeeld tot de herkansingen, al kwam hij daarin wel overtuigend als eerste over de finish.

Wild behoort op haar laatste Spelen tot de wereldtop op het omnium. Op de koppelkoers was ze met Amy Pieters ook medaillekandidaat, maar ging het mis door een valpartij. Wild liet later weten dat haar verwondingen meevielen.

Het programma op de laatste dag begint als vroeg, want om middernacht (Nederlandse tijd) gaan Khalid Choukoud, Abdi Nageeye en Bart van Nunen van start op de marathon. Dertien uur later worden de Spelen in Tokio afgesloten met de sluitingsceremonie.

Programma (met vetgedrukt de belangrijkste onderdelen):

0.00 uur: Marathon, mannen (Khalid Choukoud, Abdi Nageeye en Bart van Nunen)

3.00 uur: Baanwielrennen, vrouwen, omnium, scratch (Kirsten Wild)

3.24 uur: Baanwielrennen, mannen, keirin, kwartfinale (Harrie Lavreysen)

3.45 uur: Baanwielrennen, vrouwen, omnium, temporace (Kirsten Wild)

Kirsten Wild gaat voor een medaille op het omnium. Kirsten Wild gaat voor een medaille op het omnium. Foto: ANP

4.09 uur: Baanwielrennen, mannen, keirin, halve finale (mogelijk Harrie Lavreysen)

4.26 uur: Baanwielrennen, vrouwen, omnium, afvalkoers (Kirsten Wild)

5.00 uur: Baanwielrennen, mannen, keirin, finale (mogelijk Harrie Lavreysen)

5.25 uur: Baanwielrennen, vrouwen, omnium, puntenkoers, finale (Kirsten Wild)

13.00 uur: Sluitingsceremonie Olympische Spelen Tokio 2021