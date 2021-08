Shanne Braspennincx heeft zich vrijdag op de Olympische Spelen voor de achtste finales op de sprint geplaatst. De kersverse olympisch kampioene op de keirin won de eerste twee rondes.

De dertigjarige Braspennincx was in de tweede ronde nipt te sterk voor de Chinese Zhong Tianshi, die in de laatste meters tekortkwam. In de eerste ronde had ze ook al zonder problemen afgerekend met Zhongs landgenote Bao Shanju.

Donderdag maakte Braspennincx al indruk door de olympische titel op de keirin te veroveren. Ze volgde daarmee landgenote Elis Ligtlee op, die vijf jaar geleden bij de Olympische Spelen van 2016 het goud pakte.

De sprint is niet het sterkste onderdeel van Braspennincx. De Brabantse won nog nooit een medaille op de discipline bij een internationaal titeltoernooi. De achtste finales en de kwartfinales van het sprinttoernooi worden zaterdag afgewerkt, de halve eindstrijd en de finale volgen zondag.

Braspennincx is de enige Nederlandse baanwielrenster die meedoet aan de sprint. Laurine van Riessen zou ook in actie komen, maar de 33-jarige Zuid-Hollandse kwam donderdag hard ten val in de kwartfinales van de keirin en moest met een brancard van de baan worden gedragen.

In het ziekenhuis bleek Van Riessen zes ribben en haar sleutelbeen te hebben gebroken. Ook was een van haar longen gekneusd en werd er een kleine bloeding in haar hoofd geconstateerd.