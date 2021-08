Baanwielrenners Jeffrey Hoogland en Harrie Lavreysen strijden vrijdagochtend in een beslissende manche om de olympische titel op het onderdeel sprint. Na de openingszege van Hoogland won Lavreysen het tweede duel, waardoor er een beslissende confrontatie volgt.

Volg de tag NUmedaille Volgen Ontvang een melding bij elke Nederlandse medaille op de Spelen

De 28-jarige Hoogland was in de eerste manche nipt te sterk voor de vier jaar jongere Lavreysen, die als tweevoudig wereldkampioen de favoriet was voor de olympische titel. Het verschil op de streep was slechts twaalf duizendsten van een seconde.

In de tweede manche trok Lavreysen de stand gelijk. Ook nu werd de Brabander verrast door een aanval van Hoogland, maar hij dichtte het gat in de slotmeters en bleef Hoogland een half wiel voor. Nu was de marge vijftien duizendsten.

De beslissende manche in de finale staat om 11.50 uur (Nederlandse tijd) op het programma. Nederland is dus al verzekerd van het goud en zilver op de sprint.

Lavreysen favoriet in finale tegen Hoogland

Lavreysen is de tweevoudig wereldkampioen op het onderdeel en daardoor favoriet in de finale tegen Hoogland. De Brabander won de laatste twee wereldtitels op de sprint, door Hoogland in zowel 2019 als 2020 in de finale te verslaan.

Lavreysen gaat op de Olympische Spelen in Tokio voor een hattrick met goud op de teamsprint, de individuele sprint en de keirin. Hij rondde deel één van zijn beoogde trilogie al af door dinsdag met de teamsprinters de olympische titel te veroveren. Het keirintoernooi bij de mannen begint zaterdag. De finale is op zondag.

Hoogland won op zijn beurt nog nooit een individuele medaille op de Olympische Spelen. De inwoner van Nijverdal maakte wel deel uit van de ploeg die met onder anderen Lavreysen goud won op de teamsprint. Vijf jaar geleden in Rio de Janeiro kwam hij niet verder dan een elfde plaats op de sprint.