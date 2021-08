Baanwielrensters Kirsten Wild en Amy Pieters hebben vrijdag bij de koppelkoers op de Olympische Spelen net naast een medaille gegrepen. Wild kwam onderweg hard ten val, waardoor Nederland terugviel naar de vierde plaats.

De 38-jarige Wild en de 30-jarige Pieters kwamen in de Izu Velodrome tot een puntentotaal van 22. Het goud ging naar Groot-Brittannië (Kate Archibald en Laura Kenny). Zij pakten maar liefst 78 punten. Denemarken (35) greep het zilver, de Russische vrouwen (26) het brons.

Wild en Pieters golden voorafgaand als grote kanshebbers voor een medaille. Het Nederlandse duo pakte in 2019 en 2020 de wereldtitel op dit onderdeel en in 2018 nog het zilver op de WK. Voor beide vrouwen moest het hun eerste olympische medaille worden.

Die gouden droom ging verloren door een valpartij in de 48e ronde (van de 120). Het ging mis bij een aflossing, doordat een van de Australische vrouwen tussen Wild en Pieters fietste. Daar had Wild niet op gerekend, waardoor ze viel. Ze kon haar race - ietwat gehavend - al wel snel voortzetten. Nederland lag toen op koers voor zilver, maar zakte daarna weg.

De val van Kirsten Wild. De val van Kirsten Wild. Foto: ANP

Spelen nog niet voorbij voor Wild

Voor Wild zijn de Olympische Spelen nog niet voorbij. De geboren Almelose komt zondag op de slotdag in Japan nog in actie op het onderdeel omnium, waarop ze zich in 2018 en 2019 tot wereldkampioen kroonde. Voor Pieters zijn de Spelen wel voorbij.

Eerder deze Spelen was er bij het baanwielrennen goud voor de teamsprinters en Shanne Braspennincx (keirin).

Later op vrijdag veroverde Harrie Lavreysen het goud bij de sprint. Hij versloeg Jeffrey Hoogland, die het zilver greep.