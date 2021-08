Alle Nederlandse medaillewinnaars van de Olympische Spelen worden dinsdag gehuldigd in Den Haag. Koning Willem-Alexander en koningin Máxima zullen de atleten op Paleis Noordeinde ontvangen.

Nederland had vrijdagochtend al een recordaantal van 27 medailles veroverd in Tokio. Op zondag is de sluitingsceremonie van de Spelen.

Veel atleten zijn inmiddels alweer in Nederland. Vanwege het coronavirus dienen alle sporters uiterlijk 48 uur na hun laatste wedstrijd Japan weer te verlaten.

De huldiging van de medaillewinnaars in Den Haag wordt georganiseerd door het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport. De sporters en hun coaches worden op de Sportcampus Zuiderpark toegesproken door demissionair premier Mark Rutte, demissionair staatssecretaris Paul Blokhuis (VWS) en chef de mission Pieter van den Hoogenband.

Vervolgens gaat het gezelschap naar Paleis Noordeinde, waar het koninklijk paar hen zal huldigen.

Willem-Alexander en Máxima konden door het coronavirus niet naar Tokio afreizen. Bij eerdere Olympische Spelen was de koning, die voormalig IOC-lid is, wel aanwezig als toeschouwer.