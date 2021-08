De vijf Nederlandse marathonlopers bereiden zich voor op een bloedhete olympische marathon in Sapporo, ruim 1.000 kilometer ten noorden van Tokio. De verwachte koelte is daar verdrongen door een ongebruikelijke hittegolf.

Jill Holterman en Andrea Deelstra lopen zaterdag hun marathon bij de vrouwen bij een temperatuur van rond de 30 graden en zeer hoge luchtvochtigheid. Op zondag zijn Abdi Nageeye, Khalid Choukoud en Bart van Nunen aan de beurt bij de mannen.

"Voor de vrouwen wordt het heel heftig, voor de mannen ziet het er iets gunstiger uit en kan er zelfs wat regen vallen", zegt Gerard van Lent, die samen met hardlooptrainer Bram Wassenaar en bondscoach Grete Koens de Nederlandse lopers in Sapporo bijstaat. "Die hittegolf was niet voorzien, dat is wel pech."

Koelen voor en tijdens de wedstrijd is volgens Van Lent het devies. "Alle marathonlopers hebben in de voorbereiding al veel klimaattrainingen gedaan op Papendal om aan de hitte en hoge luchtvochtigheid te wennen. De vrouwen hebben hier negen dagen gehad om te acclimatiseren, de mannen tien, maar de intense zon is een lastige factor."

"We gaan de hitte bestrijden met koelvesten en ijs. Andrea heeft een ingenieus petje gemaakt waarin ze ijs kan stoppen en bij de drankposten hebben we nylonkousen met ijs erin die de lopers in hun nek kunnen leggen."

Jill Holterman loopt samen met Andrea Deelstra de marathon. Foto: ANP

'Lekkerder om aan einde van de middag te lopen'

De start van de marathon is al om 7.00 uur. Van Lent weet inmiddels dat die vroege starttijd geen voordeel is. "Zodra de zon opkomt, wordt het al snel heet. Het is eigenlijk lekkerder om aan het einde van de middag te lopen, maar daar is helaas niet voor gekozen."

Op die vroege starttijd bereidt iedereen zich toch weer anders voor, zegt Van Lent. "Jill heeft haar slaapritme niet wezenlijk veranderd. Ze neemt voor lief dat ze de laatste nacht amper slaapt. Toen ze in april de limiet liep in Enschede (2:28.18), had ze de nacht ervoor ook niet geslapen, maar ze liep wel keigoed. Andrea koos ervoor wel heel vroeg naar bed te gaan en vroeg op te staan om te wennen. Abdi trainde later in de ochtend, die zocht bewust de warmte op."

De trainingsmogelijkheden in Sapporo waren beperkt. De marathonlopers mochten alleen hun rondjes lopen in het oude ijsstadion, waar Ard Schenk in 1972 drie keer olympisch schaatsgoud won.

"Het was lopen op het betonnen ovaal of een ronde van 900 meter buitenom. Dat was slecht asfalt met scheuren en ook nog twee flinke klimmetjes erin. We zagen in het park eromheen mensen lekker joggen in de schaduw op onverharde paden, maar daar mochten de marathonlopers absoluut niet komen."