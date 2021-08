Baanwielrenners Harrie Lavreysen en Jeffrey Hoogland strijden vrijdagochtend om de olympische titel op de sprint. De Nederlandse favorieten wisten zich in Tokio eenvoudig te plaatsen voor de finale, waardoor Nederland al zeker is van het goud en zilver op het onderdeel.

De 28-jarige Hoogland rekende in de halve finales in het Izu Velodrome tot twee keer toe af met de Rus Denis Dmitriev, terwijl de vier jaar jongere Lavreysen in beide rechtstreekse duels nipt te sterk was voor de Brit Jack Carlin.

De finale staat vrijdag om 11.00 uur op het programma en gaat net als de halve finales over twee manches. Mocht er na het tweeluik geen winnaar zijn, dan volgt er om 11.50 uur een derde en beslissend duel.

Van de twee Nederlanders is Lavreysen de favoriet voor de olympische titel. De Brabander won de laatste twee wereldtitels op de sprint, door Hoogland in zowel 2019 als 2020 in de finale te verslaan. Hij had daar toen maar twee manches voor nodig.

Lavreysen gaat op de Olympische Spelen in Tokio voor een hattrick met goud op de teamsprint, de individuele sprint en de keirin. Hij rondde deel één van zijn beoogde trilogie al af door dinsdag met de teamsprinters de olympische titel te veroveren. Het keirintoernooi bij de mannen begint zaterdag. De finale is op zondag.