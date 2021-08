Op de voorlaatste dag van de Olympische Spelen gaat Sifan Hassan op de 10.000 meter op jacht naar haar tweede gouden medaille in Tokio. De estafettevrouwen hopen te verrassen op de 4x400 meter en bij het baanwielrennen mikken Jan-Willem van Schip en Yoeri Havik op een medaille bij de koppelkoers.

Hassan bezorgde Nederland afgelopen maandag op de 5.000 meter de eerste gouden medaille in de atletiek in 29 jaar. Vier dagen later moest ze genoegen nemen met het brons op de 1.500 meter. De 28-jarige atlete krijgt zaterdag de kans zich te revancheren op de 10.000 meter, waar ze als favoriet voor het goud van start gaat. Ze krijgt concurrentie van onder anderen de Ethiopische Letesenbet Gidey.

Naast de 10.000 meter staan de finales van de 4x400 meter bij zowel de mannen als de vrouwen op het programma. Nederland is in beide finales vertegenwoordigd. De atletiek gaat op de voorlaatste dag al vroeg van start met de marathon voor de vrouwen, waaraan Andrea Deelstra en Jill Holterman meedoen.

Bij het baanwielrennen strijden Van Schip en Havik om een medaille op de koppelkoers. Het duo eindigde bij de laatste WK nog net naast het podium op dit onderdeel. Shanne Braspennincx vervolgt haar toernooi op de sprint, terwijl Harrie Lavreysen en Matthijs Büchli aan de keirin beginnen.

Verder rijden de springruiters de finale van de landenwedstrijd, sluit Anne van Dam het golftoernooi af en strijden de waterpolosters om de vijfde plaats.

Programma (met vetgedrukt de belangrijkste onderdelen):

23.00 uur: Marathon, vrouwen (Andrea Deelstra, Jill Holterman)

Vanaf 0.30 uur: Golf, vrouwen, individual stroke play, vierde ronde (Anne van Dam)

4.00 uur: Waterpolo, vrouwen, strijd om vijfde plaats, Nederland-Australië

8.45 uur: Baanwielrennen, vrouwen, sprint, achtste finales (Shanne Braspennincx)

8.53 uur: Baanwielrennen, mannen, keirin, eerste ronde (Matthijs Büchli en Harrie Lavreysen)

9.13 uur: Baanwielrennen, vrouwen, sprint, achtste finales, herkansingen (mogelijk Shanne Braspennincx)

9.19 uur: Baanwielrennen, mannen, keirin, herkansingen (mogelijk Matthijs Büchli en Harrie Lavreysen)

9.39 uur: Baanwielrennen, vrouwen, sprint, kwartfinales, race 1 (mogelijk Shanne Braspennincx)

9.55 uur: Baanwielrennen, mannen, koppelkoers, finale (Jan-Willem van Schip en Yoeri Havik)

10.55 uur: Baanwielrennen, vrouwen, sprint, kwartfinales, race 2 (mogelijk Shanne Braspennincx)

11.15 uur: Baanwielrennen, vrouwen, sprint, kwartfinales, eventuele beslissende race (mogelijk Shanne Braspennincx)

12.00 uur: Hippische sport, springen team, finale (Maikel van der Vleuten, Marc Houtzager en Willem Greve)

12.45 uur: Atletiek, vrouwen, 10.000 meter, finale (Sifan Hassan en Susan Krumins)

14.30 uur: Atletiek, vrouwen, 4x400 meter, finale (Nederland)

14.50 uur: Atletiek, mannen, 4x400 meter, finale (Nederland)