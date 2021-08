De droom van olympisch goud is weg voor Nouchka Fontijn na haar verlies vrijdag in de halve finales op de Spelen in Tokio tegen de Britse Lauren Price (3-2). Maar dat zorgde eerder voor opluchting dan voor teleurstelling bij de 33-jarige boksster, die klaar is met het zware leven als topsporter.

"De teleurstelling worstelt in mij nu met de opluchting. En misschien voel ik die opluchting nu nog net iets meer", zei Fontijn, die door haar nipte nederlaag tegen Price brons krijgt. "Ik had graag afgesloten met goud, maar ik heb nu vooral ook zin in de rest van mijn leven. Dit was de laatste wedstrijd van mijn carrière."

De Rotterdamse schreef vijf jaar geleden in Rio de Janeiro al geschiedenis door als eerste Nederlandse boksster uit te komen op de Spelen en zilver te pakken. "Toen ik naar Rio ging, zei ik tegen mezelf: je doet dit toernooi en daarna zie je het maar. Toen vond ik het al zwaar. Maar daarna heb ik nog prachtige ervaringen opgedaan en veel van de wereld gezien. Nu ben ik er wel klaar mee."

Fontijn veroverde na de Spelen nog WK-zilver in 2019 en behoort al jaren tot de absolute wereldtop in het middengewicht. "Waarom ik toch stop? Boksen is niet zomaar een sport", antwoordde Fontijn met tranen in haar ogen. "Het is elke dag bikkelen. Als ik zou volleyballen, zou ik tot mijn 39e doorgaan, maar boksen is geen volleybal."

Nouchka Fontijn in gevecht met Lauren Price. Nouchka Fontijn in gevecht met Lauren Price. Foto: ANP

'Een applausje als ik het vuilnis buiten zet'

Het zijn voor Fontijn mooie, maar ook zware jaren geweest aan de wereldtop. "Topsport is de perfecte plek om altijd ontevreden te zijn. Er gaat geen training voorbij zonder dat gezegd wordt wat niet goed is en wat beter moet."

"Dat is anders dan in het gewone leven. Dat hoor je niet op straat of op kantoor. Ik ga nu gewoon een half jaar tevreden zijn met alles wat ik doe."

Glimlachend: "Als ik het vuilnis buiten zet, geef ik mezelf een applausje. Daarna moet ik gaan verzinnen hoe ik geld ga verdienen. Daar zie ik niet tegen op, ik ben niet bang voor een zwart gat. Kom maar op met dat zwarte gat."

Vreugde bij Lauren Price na haar zage. Vreugde bij Lauren Price na haar zage. Foto: Pro Shots

'Een volleyballer is nooit alleen'

Het zware van het boksleven is volgens Fontijn ook de eenzaamheid. "In Ierland staat elke boksschool vol met dertig talenten, waardoor je altijd een groep om je heen hebt. In Nederland zijn er maar een paar boksscholen, waardoor je de weg bijna alleen moet afleggen."

"Een volleyballer is nooit alleen. Als ik hier bij 'TeamNL' zie hoe leuk die teams het met elkaar hebben, dan denk ik: dat had ik ook gewild. Gelukkig heb ik wel een paar maatjes binnen het boksen gehad."

Toch zijn er ook veel dingen die Fontijn gaat missen. "Met goud terugkomen van een toernooi. Dat is het lekkerste gevoel dat er is en dat kun je niet opvullen met iets anders. Daarom ben ik nu niet tevreden met brons. Ik kwam hier voor goud. Over een tijdje zal ik blij naar deze bronzen plak kunnen kijken, maar zeker niet vandaag."