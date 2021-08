Boksster Nouchka Fontijn is er vrijdag niet in geslaagd de finale in het middengewicht (tot 75 kilogram) te bereiken. De Nederlandse verloor van Lauren Price uit Wales en eindigt haar Olympische Spelen én loopbaan met brons.

De 33-jarige Fontijn en de zes jaar jongere Price waren aan elkaar gewaagd in de Kokugikan Arena. Na een moeilijke eerste ronde herstelde Fontijn zich, maar de jury koos uiteindelijk op punten voor de Britse.

Duels tussen Fontijn en Price zijn altijd wat meer beladen door de controversiële WK-finale van 2019. De Nederlandse werd wereldkampioen door Price te verslaan, maar de Britse tekende met succes protest aan en werd ruim een uur na de finale met terugwerkende kracht toch uitgeroepen tot winnaar.

Fontijn was al zeker van een medaille in Tokio door de halve finales te bereiken, want in het boksen worden twee bronzen plakken uitgereikt. Ze rekende op weg naar de laatste vier af met de Poolse Elzbieta Wojcik en de Canadese Tammara Thibeault.

Nouchka Fontijn lijkt te berusten in het brons, terwijl de Britse Lauren Price het uitschreeuwt van vreugde. Nouchka Fontijn lijkt te berusten in het brons, terwijl de Britse Lauren Price het uitschreeuwt van vreugde. Foto: ANP

Fontijn veroverde in 2016 zilver

Het is de tweede keer dat Fontijn een olympische medaille pakt. Vijf jaar geleden bij de Olympische Spelen in Rio de Janeiro haalde de Schiedamse de finale, maar moest ze haar meerdere erkennen in de Amerikaanse Claressa Shields en eindigde ze met zilver.

Fontijn had voor vertrek naar Tokio al aangekondigd dat ze na de Spelen een punt achter haar loopbaan zou zetten. Naast haar twee olympische medailles heeft Fontijn onder meer twee Europese titels en drie zilveren WK-medailles op haar erelijst staan.

De finale in het middengewicht is zondag om 7.45 uur en gaat tussen Price en de Russische Zenfira Magomedalieva of de Chinese Li Qian.

Bij de mannen werd Nederland in het bokstoernooi vertegenwoordigd door Enrico Lacruz, maar zijn Olympische Spelen waren van korte duur. De Arnhemmer verloor in de eerste ronde van de klasse tot 63 kilogram van Keyshawn Davis.