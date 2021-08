Hassan: 'Ik heb zoveel kilometers in mijn benen'

Sifan Hassan was na afloop tevreden met haar bronzen medaille op de 1.500 meter. "Ik ben hartstikke blij, ik heb mijn best gedaan. Ik heb geprobeerd om de race extra hard te maken, maar het was moeilijk. Het leek ook of er wat wind stond in het stadion. Ik heb zoveel kilometers in de benen, ik heb gewoon weinig kracht." De olympisch kampioene op de 5 kilometer loopt morgen ook nog de finale op de 10 kilometer, maar tempert de verwachtingen. "Het is heel stressvol. Ik ga nu naar mijn hotel, morgen opstaan en weer lopen. Ik ben heel moe, dus we zullen het wel zien", sluit Hassan af.