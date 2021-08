Baanwielrennen ·

Braspennincx is uiteindelijk geëindigd op de zevende plaats in de kwalificatie. We gaan nu snel verder met de halve finales van de sprint bij de mannen, waarin we twee Nederlanders zien. Jeffrey Hoogland neemt het op tegen Denis Dmitriev van het Russische team, waarna Harrie Lavreysen de degens kruist met de Brit Jack Carlin. Krijgen we een volledig Nederlandse finale?