Baanwielrennen ·

We hebben nog weinig tijd om stil te staan bij de fantastische prestaties van Hoogland en Lavreysen, want over een paar minuten staat de eerste medaille van vandaag op het spel. Het duo Amy Pieters en Kirsten Wild staat aan de start. Bij de koppelkoers worden er 120 rondes gereden, waarbij de renners elkaar elke ronde afwisselen. Na elke tien rondes is er een tussensprint, waarbij voor de top vier vijf, drie, twee en één punten te verdienen zijn, afhankelijk van de volgorde. Deze punten worden verdubbeld bij de eindsprint. Ook krijg je twintig punten als je de rest van het veld een rondje inhaalt.