De Indiase hockeysters van de Nederlandse bondscoach Sjoerd Marijne hebben hun sterke toernooi bij de Olympische Spelen van Tokio niet kunnen bekronen met hun eerste olympische medaille. Titelverdediger Groot-Brittannië won vrijdag in de troostfinale met 4-3 en pakte brons.

Volg de tag NUmedaille Volgen Ontvang een melding bij elke Nederlandse medaille op de Spelen

Na een voorzichtig begin ontbrandde het duel in het Oi Hockey Stadium volledig in het tweede kwart.

De Britse vrouwen kwamen op een 2-0-voorsprong door veldgoals van Ellie Rayer en Sarah Robertson, maar door drie treffers in de laatste vijf minuten voor rust (twee rake strafcorners van Gurjit Kaur en een velddoelpunt van Vandana Katariya) was het halverwege 2-3 voor India.

De Britse routinier Hollie Pearne-Webb, die vijf jaar geleden bij de Spelen van Rio de Janeiro de beslissende shoot-out raak schoot in de finale tegen Nederland, maakte in de vijfde minuut van de tweede helft de gelijkmaker en twaalf minuten voor tijd tekende Grace Balsdon uit een strafcorner voor de beslissing: 4-3.

Groot-Brittannië, dat in de halve finales in Tokio met liefst 5-1 verloor van Oranje, veroverde zo zijn vierde olympische medaille in het vrouwenhockey, na het goud in 2016 en brons in 1992 en 2012.

Marijne werkt sinds 2017 in India

Voor India kwam er vrijdag een vervelend einde aan een prachtig toernooi. Vijf jaar geleden in Rio deden de Indiase hockeysters pas voor de tweede keer mee aan de Spelen, na een vierde plek in 1980. De ploeg eindigde in Brazilië troosteloos als laatste in haar poule met slechts één punt uit vijf wedstrijden.

In Tokio werd India vierde in groep A door twee zeges en drie nederlagen en vervolgens stuntte de ploeg van Marijne in de kwartfinales door de mondiale nummer twee Australië uit te schakelen (1-0). In de halve finale was Argentinië nipt te sterk (1-2).

De 47-jarige Marijne, die van eind 2014 tot september 2015 bondscoach was van de Oranjevrouwen, werd begin 2017 aangesteld als coach van de Indiase vrouwen, met als doel plaatsing voor Tokio. Na een uitstapje van een paar maanden naar het mannenteam, keerde de Brabander halverwege 2018 weer terug bij de 'Nabhvarna'.

Marijne leidde de Indiase hockeysters in 2018 naar de kwartfinales van het WK en een jaar later plaatste hij zich met zijn ploeg voor de Spelen door de Verenigde Staten over twee wedstrijden te verslaan. In Tokio lukte het hem net niet om zijn team naar een historische medaille te leiden.

De finale van het vrouwenhockeytoernooi gaat vrijdag vanaf 12.00 uur Nederlandse tijd tussen Oranje en Argentinië. Donderdag ging het goud bij de mannen naar wereldkampioen België. Bij dat toernooi pakte India wel brons, door een 5-4-zege op Duitsland.