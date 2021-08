Ze had geen plezier in haar sport en vroeg zich af of ze dat ooit nog zou hebben. Nog geen twee jaar later genoot Anouk Vetter (28) van twee dagen meerkamp op de Spelen in Tokio en veroverde olympisch zilver.

"Ik ben hier hard op mijn bek gegaan", zo omschreef Vetter het destijds in Doha. Niet letterlijk. Ze stond keurig zesde op de meerkamp en hoefde alleen nog de 800 meter te lopen voor olympische kwalificatie, maar ze kon het niet meer opbrengen. "Ik wil niet ongelukkig op de baan staan."

Twee jaar later, na haar zilveren meerkamp in Tokio, kwamen de eerste tranen toen ze terugdacht aan die avond begin oktober 2019 in Doha. "Toen besefte ik ineens waar ik vandaan kom. Als je een boek schrijft, dan is dit het einde wat je wil. Een droomscenario."

Er werd gedacht dat ze misschien zou stoppen, maar het bleef bij een lange break. Na de WK trok Vetter in haar eentje door Sri Lanka, leerde surfen en sprak heel veel met vrienden, familie en een psycholoog. En ondertussen kwamen die donkere dagen van Doha steeds verder achter haar te liggen.

"Het bijzondere is dat ik me nu bijna niks van Doha herinner", vertelde Vetter donderdag in Tokio. "Het is geweldig hoe het brein werkt. Maar ik weet wel dat het verschil tussen Doha en Tokio enorm is."

'Het vloog voorbij'

Vetter houdt weer van haar sport. De winnares van EK-goud (2016) en WK-brons (2017) leerde tijdens haar break dat het niet om het eindresultaat moet gaan. "Ik noem dit weleens mijn tweede carrière. Een beetje voor de grap, maar zo voelt het echt een beetje. Ik beleef mijn sport heel anders."

In Doha sleepte ze zichzelf van onderdeel naar onderdeel, zonder nog blij zijn met een goede worp of sprong. "Maar hier Tokio heb ik genoten. Een shitmeerkamp duurt een eeuwigheid, hier vloog het voorbij. Ineens stond ik op de 800 meter."

In interviews tussen de onderdelen door wilde ze niet over medailles praten, zelfs niet toen Vetter na de eerste vier onderdelen bovenaan stond in het klassement.

"Ja, sorry. Misschien ben ik een beetje saai. Als ik mezelf terugzie, dan denk ik: wat zit jij in je eigen bubbel. Niet op concurrenten letten, niet aan medailles denken, maar gewoon elk onderdeel technisch zo goed mogelijk uitvoeren. Dat vind ik leuk. En daar ga ik lekker op."

'Hou je koppie erbij'

En ook al sprak ze het niet uit, in de loop van de zevenkamp kreeg Vetter - die weet dat ze eigenlijk niet aan het eindresultaat moet denken - hoop op een medaille. "Na dag één wist ik: Anouk, hou je koppie erbij. Dit is het moment dat dromen kunnen uitkomen."

Op donderdag noteerde ze vervolgens bijna een persoonlijk record bij het verspringen, waarna ze door een mindere prestatie bij het speerwerpen haar eerste plaats kwijtraakte. Op de 800 meter - veruit haar minst geliefde onderdeel - hield ze vervolgens stand en verzekerde zich achter de torenhoge favoriet Nafissatou Thiam van zilver. Het brons was trainingsmaatje en kamergenoot Emma Oosterwegel.

"Toen ik samen met Emma naar het scorebord keek duurde het lang voordat ik het kon geloven. Wat is er gebeurd?, was het enige wat ik zei. Daarna kwamen de tranen. En de trots. Ik heb een olympische medaille. Het is happy end."