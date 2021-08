Twee leden van het olympische team van Belarus hebben donderdag hun accreditatie voor de Olympische Spelen in moeten leveren en Tokio moeten verlaten. Het gaat om de twee coaches die probeerden atlete Krystsina Tsimanouskaya te dwingen het vliegtuig naar Belarus te nemen.

Het internationaal olympisch comité (IOC) heeft besloten de accreditaties van de coaches Artur Shimak en Yury Maisevich in te trekken "in het belang van de Belarussische atleten die nog in Tokio zijn".

Niet alleen moeten zij het olympisch dorp verlaten, maar door de coronamaatregelen betekent het ook dat ze niet langer in Japan mogen verblijven. "Wij hebben de twee coaches verzocht het olympisch dorp per direct te verlaten en zij hebben dat ook gedaan", aldus het IOC.

Eerder kondigde het IOC al een onderzoek naar het Belarussische olympisch comité aan vanwege de gevluchte Tsimanouskaya.

Atlete uitte kritiek op coaches

De 24-jarige Tsimanouskaya kwam donderdag aan in Polen. Ze was wegens kritiek op haar coaches zondag uit de olympische ploeg gezet, waarna haar coaches haar dwongen huiswaarts te vliegen. In plaats daarvan ging de sprintster naar de Poolse ambassade in Tokio, die haar om humanitaire redenen een visum had aangeboden.

Het incident heeft opnieuw de aandacht gevestigd op Belarus. De overheid treedt daar hard op tegen mensen met afwijkende meningen sinds een golf van protest het land opschudde na de verkiezingen van vorig jaar. Volgens de oppositie is er toen fraude gepleegd om president Alexander Lukashenko aan de macht te houden.