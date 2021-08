Laurine van Riessen heeft meerdere gebroken ribben, een gebroken sleutelbeen en een gekneusde long overgehouden aan haar harde val donderdag op de Spelen in Tokio.

De 33-jarige baanwielrenster blijft ter observatie een nacht in het ziekenhuis. Vrijdag volgen ter controle verdere onderzoeken, aldus sportkoepel NOC*NSF in een korte verklaring.

Van Riessen kwam op het Izu Velodrome zwaar ten val in de kwartfinales van het onderdeel keirin. Ze ging onderuit nadat ze het achterwiel van de Duitse Emma Hinze aantikte en nam de Britse Katy Marchant mee in haar val.

Na een korte behandeling langs de baan werd Van Riessen met een brace om haar nek per brancard afgevoerd naar het ziekenhuis. Volgens NOC*NSF was ze bij kennis toen dat gebeurde, nadat ze bij haar val kort het bewustzijn was verloren.

Shanne Braspennincx, eerder in Tokio partner van Van Riessen op het onderdeel teamsprint, veroverde later op donderdag olympisch goud op de keirin.