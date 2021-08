Anouk Vetter is euforisch na haar zilveren zevenkamp op de Olympische Spelen in Tokio. Voor de 28-jarige Amsterdamse was het bijzonder dat ze haar strijd woensdag en donderdag kon beleven met haar vader - die haar coach is - en haar trainingsmaatje Emma Oosterwegel, die brons pakte.

"Ik ben zo blij, al dacht ik de eerste tien minuten nog helemaal niks", vertelde Vetter donderdag kort na de afsluitende 800 meter. "Ik moest echt even tot me door laten dringen wat gebeurd was. Toen ik mijn vader zag, brak ik pas echt."

Vader Ronald Vetter, al jaren de coach van zijn dochter, zat op de tribune in het Olympic Stadium. "Hij had vooraf al gezegd dat ik in vorm was en dat een Nederlands record mogelijk was. Maar dit had niemand verwacht. Ik moest keihard janken toen ik hem zag. Ik ben zo trots op ons team."

Tot dat team behoort ook Oosterwegel, die voor net zo'n grote verrassing zorgde door brons te pakken. Alleen de torenhoge favoriet Nafissatou Thiam had een hogere score dan de twee Nederlandse vrouwen, die olympische geschiedenis schreven. Nooit eerder haalden twee Nederlanders het podium op één atletiekonderdeel.

"Het is fijn om dit samen met Emma te kunnen beleven", vertelde Vetter. "We trainen samen en praten veel. Het is gewoon leuk met haar. Hier in Tokio slapen we ook samen op een kamer. Of we het gister over medailles durfden te hebben? Nee. Toen we gingen slapen, lagen we er helemaal af. En toen we wakker werden, vroeg ik: ' Hoe voelt jouw lichaam?' 'Slecht', zei Emma. En dat van mij ook. We waren allebei verrot. Maar ja, dat is de meerkamp."

'De droom is uitgekomen'

Vetter, die al eens EK-goud (2016) en WK-brons (2017) veroverde, durfde op dat moment al aan een medaille te denken. Na de eerste vier onderdelen op woensdag begon ze donderdag als koploper aan de tweede dag.

"Ik wilde het niet hardop in de media roepen, want dat zou de druk alleen maar groter maken. Maar op dat moment wist ik wel dat ik op een medaille kon uitkomen. Goud? Nee, een medaille. Ik onderschat mezelf niet, maar ook mijn concurrenten niet. Je hebt het wel over Thiam. Het ging mij om een olympische plak. Dat was de droom. En die is uitgekomen."

Met een score van 6.689 pakte Vetter zilver door haar eigen Nederlands record te verbeteren. "Ik kende droomstart, maar het was geen droommeerkamp. Hier en daar heb ik wat dingetjes laten liggen, al is een meerkamp nooit perfect. Het was goed genoeg voor zilver en dat is prachtig. Ik kan het nog steeds niet geloven."