Emma Oosterwegel kon niet geloven dat ze brons had gewonnen op de zevenkamp op de Olympische Spelen in Tokio. De Overijsselse stuntte donderdag door in de afsluitende 800 meter op te rukken naar de derde plaats in het eindklassement, waarmee ze met Anouk Vetter (zilver) Nederland een historische medaille bezorgde op de meerkamp.

"Ik wist wat ik moest doen om derde te worden, maar mijn lichaam was op", aldus Oosterwegel na afloop van de 800 meter tegen de NOS. "Het waren twee zware dagen. Ik had nauwelijks geslapen afgelopen nacht. Dat het toch lukt, kan ik niet geloven. Het is echt bizar."

De 23-jarige Oosterwegel stond bij aanvang van de 800 meter vierde in het algemeen klassement en moest de Amerikaanse nummer drie Kendell Williams passeren voor de bronzen plak. Tegelijkertijd kon ze ook niet te veel toegeven op de Belgische nummer vijf Noor Vidts, die de snelste loopster op de 800 meter was.

"Ik moest mee met Noor, omdat ik maar 3,5 seconden mocht verliezen. Ik had geen keus. Ik dacht steeds: brons, brons, brons. Ik denk dat je maar één keer in je leven zo'n kans krijgt. Ik moest ervoor gaan. Dit voelt als de meerkamp van mijn leven. Volgens mij had ik overal een persoonlijk record, behalve bij het kogelstoten. Ik kan het niet geloven."

Oosterwegel had slapeloze nacht

Oosterwegel stond woensdag na de eerste vier onderdelen nog elfde in het klassement, wat haar een slapeloze nacht bezorgde. "Normaal sta ik na de eerste dag twintigste. Toen dacht ik wel: dit is best wel goed. Ik sliep daarom best wel slecht."

"Ik dacht: als ik goed verspring en speerwerp, kan ik veel punten pakken op de concurrentie en de top vijf halen", vervolgde Oosterwegel, die nog nooit een internationale wedstrijd won op de zevenkamp. "Toen bleek brons te kunnen. Dit is onwerkelijk."

Voor Oosterwegel was het extra bijzonder dat Vetter het zilver won op de zevenkamp. Samen leidden ze Nederland naar de eerste medailles ooit op het onderdeel, dat sinds 1984 olympisch is. "Ik vind het heel mooi dat we hier als trainingsmaatjes zilver en brons halen."