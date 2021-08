Zes jaar nadat ze tijdens een trainingskamp in de Verenigde Staten een hartinfarct kreeg en dacht dat haar wielercarrière voorbij was, won Shanne Braspennincx donderdag in Japan de olympisch titel op de keirin. "Ik heb nog nooit iemand zo hard zien werken als Shanne."

Héél af en toe, als ze wat pijn voelt in het gebied rond haar hart, heeft ze nog angst voor haar eigen lichaam. Maar eigenlijk denkt Braspennincx nooit meer aan die julidag in 2015, toen ze als 24-jarige topsporter bij een trainingswedstrijd op 2.200 meter hoogte in Colorado een hartinfarct kreeg en pas tien uur later naar het ziekenhuis ging.

"Shanne heeft dat hoofdstuk lang geleden al afgesloten. We hebben het er thuis nooit meer over", aldus vriend en ploeggenoot Jeffrey Hoogland. "Als ik daar nog mee bezig zou zijn, heeft het geen zin meer om op de fiets te stappen", zegt Braspennincx zelf. "Ik lig nog regelmatig te creperen van de pijn na een zware training. Als ik dat niet meer zou kunnen, kan ik beter stoppen."

De Brabantse was praktisch gestopt, in de maanden nadat ze in het ziekenhuis in de VS had gehoord dat haar rechterkransslagader voor 99 procent had dichtgezeten. Braspennincx werd gedotterd, kreeg een stent (een klein en stevig buisje) die moest helpen om het bloedvat open te houden en kon vervolgens alleen maar wachten. Pas na zeven maanden kreeg ze van haar artsen groen licht om haar loopbaan te hervatten.

"Direct na mijn hartinfarct dacht ik dat het einde carrière was", aldus Braspennincx. "Het was een heel lang proces om weer topsporter te worden. Maar nu sta ik hier als olympisch kampioen."

'Shanne is keihard voor zichzelf'

Hoogland gold altijd als een groot talent, een renner die ook zonder keihard te werken goede resultaten kon behalen. Maar pas toen hij in 2017 een relatie kreeg met Braspennincx, zag hij wat het écht inhield om topsporter te zijn.

"Shanne is heel lief voor mij, maar keihard voor zichzelf", zegt de kersverse olympisch kampioen op de teamsprint. "Als er iemand is die het goud het meest verdient en het mooiste verhaal heeft, dan is zij het. Ze doet en laat echt alles voor haar sport, ik heb nog nooit iemand zo hard zien werken."

Dat arbeidsethos had Braspennincx hard nodig toen ze in 2016 weer begon te trainen, met als doel de Spelen van Rio de Janeiro te halen. Want haar niveau kwam niet meer in de buurt van de vorm waarmee ze een jaar eerder bij de WK verrassend zilver had gewonnen op de keirin. Bovendien moest ze haar lichaam weer leren vertrouwen.

"Dat vertrouwen was ik wel even kwijt", aldus Braspennincx. "Je leeft zo gezond als topsporter en dan krijg je een hartinfarct, dat verwacht je niet. Gelukkig heb ik medisch, fysiek en mentaal heel veel goede hulp gekregen. Ik ken mijn lichaam nu van binnen en buiten, dat is een groot voordeel."

'Proces van veel pieken en dalen'

Langzaam kroop Braspennincx naar haar oude niveau toe. Pas 2,5 jaar geleden, lang nadat ze bij de Spelen van Rio 'slechts' reserve was, kreeg de Nederlandse voor het eerst het idee dat ze weer echt progressie boekte.

"Het is een proces met bijzonder veel pieken en dalen geweest", zegt ze. "Ik ben heel vaak teruggefloten door mijn eigen limieten en mijn eigen lichaam. Maar toch kon ik iedere keer weer muizenstapjes zetten. Dat ik vandaag op deze manier goud pak… ik moet nog even in mijn arm knijpen."

Hoogland: "Het is fucking vet dat we nu allebei olympisch kampioen zijn. Ik ben in mijn leven nog nooit zo trots op iemand geweest."