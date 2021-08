Anouk Vetter en Emma Oosterwegel hebben donderdag verrast met respectievelijk de zilveren en bronzen medaille op de zevenkamp op de Olympische Spelen. Op de 800 meter, het slotonderdeel van de meerkamp, kwam de tweede plaats van Vetter in het klassement niet meer in gevaar, terwijl sensatie Oosterwegel oprukte naar het brons.

Volg de tag NUmedaille Volgen Ontvang een melding bij elke Nederlandse medaille op de Spelen

Vetter moest op de 800 meter een achterstand van ruim vier seconden op leider Nafissatou Thiam goedmaken voor de olympische titel, maar de Arnhemse eindigde op het slotonderdeel ruim achter de Belgische olympische kampioene. Haar 2.18,72 was echter genoeg om de concurrentie in het klassement achter zich te houden en haar een nieuw nationaal record (6.689 punten) te bezorgen.

De 23-jarige Oosterwegel stuntte op de meerkamp door als tweede te eindigen op de 800 meter en de Amerikaanse nummer drie Kendell Williams te passeren in het klassement. Ze bleef de Belgische Noor Vidts, die de 800 meter overtuigend won, met negentien punten nipt voor.

Het zijn de eerste Nederlandse medailles ooit op de zevenkamp, die sinds 1984 olympisch is. De zevende plaats van Tineke Hidding bij de eerste editie in Los Angeles was tot dusver de beste Nederlandse prestatie op het onderdeel.

De 28-jarige Vetter heeft van ver moeten komen voor haar zilveren medaille in Tokio. Na de WK van 2019 in Doha, waar ze tussentijds opgaf, lastte ze een onderbreking in omdat ze zich niet meer gelukkig voelde op de baan. De Europees kampioene van 2016 en winnares van het brons op de WK van 2017 maakte vier maanden later haar rentree.

33 Vetter en Oosterwegel in tranen na zilveren en bronzen meerkampfinale

Vetter leidde nog na eerste dag

Vetter begon de dag nog als leider in de zevenkamp nadat ze van 24 atleten de 100 meter horden, hoogspringen, kogelstoten en 200 meter het beste had afgelegd. Vervolgens sprong ze een persoonlijk record bij het verspringen.

Bij het speerwerpen - normaal gesproken haar beste onderdeel - ging het mis en verloor ze de leiding aan topfavoriete Thiam, die consolideerde op de 800 meter en voor de tweede keer op rij olympisch kampioene is op de zevenkamp.

Oosterwegel maakte juist het verschil bij het speerwerpen en mocht met een tweede score nog hopen op een medaille. Na de eerste dag, toen vier van de zeven onderdelen waren geweest, stond ze nog elfde in het klassement. Met een persoonlijk record van 2.11,09 op de 800 meter snelde ze naar het brons en leverde ze met Vetter een unieke Nederlandse prestatie in Tokio.