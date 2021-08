De Nederlandse estafetteploeg van de 4x400 meter is blij, trots en opgelucht na het bereiken van de olympische finale in Tokio. Lisanne de Witte, Laura de Witte en Lieke Klaver beseffen dat ze slotloopster Femke Bol dankbaar moeten zijn voor haar knappe inhaalrace.

"We hebben alle drie geprobeerd zover mogelijk vooruit te zitten, want dan hoefde Femke op het laatst minder in te halen", vertelde Lisanne de Witte enkele minuten na de race in het Olympic Stadium. "Dat is een beetje hoe ons team werkt", voegde ze daar met een glimlach aan toe.

Na drie lopers lag de Nederlandse formatie niet op koers voor een finaleplek, maar in de laatste ronde ging Bol Oekraïne (3.24,50), Canada (3.24,05) en bijna ook Groot-Brittannië (3.23,99) voorbij en finishte als vierde in een Nederlands record: 3.24,01.

Dat was weliswaar niet toereikend voor rechtstreekse plaatsing voor de finale, maar de tijd was goed genoeg om als een van de twee beste 'verliezers' aan het deelnemersveld voor de eindstrijd te worden toegevoegd.

"Het record stond al zes jaar, terwijl we ons allemaal enorm verbeterd hebben. Eindelijk is het uit de boeken. Dit is echt een supertijd", zei Bol, die woensdag brons veroverde op de 400 meter horden. "Gister opende ik als een gek en dat deed ik nu weer. Ik voel me sterk en geniet van de strijd."

De finish van Femke Bol. Foto: Pro Shots

'Ik moest uitwijken'

Over het het gehele veld bezien noteerde Nederland de vijfde tijd en volgens het viertal belooft dat wat voor de finale. "Er zijn namelijk nog een paar dingen die beter kunnen. Mijn wissel op Laura ging bijvoorbeeld niet vlekkeloos", zei Lisanne de Witte.

"Ik moest uitwijken, het was geklooi. Als we die rommelige dingetjes eruit krijgen in de finale, dan kan het een mooie race worden. We gaan knallen, in een finale kan het alle kanten op. En hopelijk blijven we verder vooruit zodat Femke minder hoeft in te halen. Dan kan ze nóg harder lopen."

De finale van de 4x400 meter is zaterdag om 14.30 uur (Nederlandse tijd).