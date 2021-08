Liemarvin Bonevacia is donderdag achtste en laatste geworden in de finale van de 400 meter bij de Olympische Spelen. De atleet bleef ver verwijderd van de medailles.

Bonevacia kende een moeizame start, leek zich nog wat te hervinden, maar viel op het laatste rechte stuk terug naar de laatste plek. Hij moest genoegen nemen met de achtste plek in 45.07.

Het goud ging naar Steven Gardiner van de Bahamas in 43.85. Anthony José Zambrano (44.08) pakte het zilver namens Colombia en Kirani James (44.19) uit Granada veroverde brons.

Voor Bonevacia was het bereiken van de finale al een prestatie op zich. Hij was de eerste Nederlander ooit in de olympische finale op dit onderdeel. Zowel in Londen in 2012 als in Rio de Janeiro in 2016 werd hij in de halve finales uitgeschakeld.

"Dit was maximale, het is wat het is", zei Bonevacia in een eerste reactie bij de NOS. Hij was zo uitgeput dat hij tijdens het interview tot tweemaal toe op de grond ging zitten.

"Deze finaleplaats geeft me alleen maar motivatie om over drie jaar in Parijs alleen maar beter te zijn. Ik word alleen maar beter", zei de 32-jarige atleet.

Van de acht atleten in de eindstrijd had hij met 44.62 het op-een-na-laagste persoonlijk record. De Curaçaoënaar liep die tijd maandag in de halve finale.

Vrijdag komt Bonevacia nog in actie voor de Nederlandse estafetteploeg op de 4x400 meter in Tokio.

Verbetering: In een eerdere versie van dit artikel schreven we per abuis dat Liemarvin Bonevacia negende en laatste is geworden. Dit klopt niet. Bonevacia is achtste en laatste geworden. Het bericht is aangepast.