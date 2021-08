De hockeyers van België zijn donderdag in Tokio voor het eerst in de geschiedenis olympisch kampioen geworden. De regerend wereldkampioen versloeg in de finale Australië na shoot-outs, nadat de teams na zestig minuten nog niet tot een winnaar kwamen (1-1).

Onder leiding van de Nederlandse scheidsrechter Coen van Bunge kwam België vlak na rust nog op voorsprong in het Oi Hockey Stadium door een doelpunt van Florent van Aubel, die de bal van dichtbij binnenwerkte na een carambole in de cirkel van Australië.

De olympisch kampioen van 2004 kwam in het vierde kwart op gelijke hoogte. Dertien minuten voor het eindsignaal tenniste Tom Wickham een opstuitende bal op fraaie wijze binnen. Gescoord werd er sindsdien niet meer in Tokio, waardoor de shoot-outs voor een beslissing moesten zorgen.

In het spel tussen keeper en nemer stopte de Belgische doelman Vincent Vanasch de eerste shoot-out van Australië, maar miste Félix Denayer voor de Belgen. Vervolgens greep Vanasch een heldenrol door ook de inzetten van Joshua Simmonds en Jacob Whetton te stoppen.

De laatste inzet van Whetton was nog wel dubieus. Vanasch zag de poging van de Australiër via de paal naast gaan, waarna België olympisch kampioen dacht te zijn. Australië vroeg echter met succes de videoscheidsrechter aan en mocht via Whetton opnieuw aanleggen voor de shoot-out. Opnieuw was Vanasch de reddende engel voor België. Hij keerde de inzet van Whetton en bezorgde zijn ploeg zo de eerste olympische titel in de geschiedenis.

De Belgische doelman Vincent Vanasch greep een heldenrol in de beslissende shoot-outs. Foto: Getty Images

België verloor in 2016 olympische finale

Vijf jaar geleden verloor België nog de finale van het olympisch hockeytoernooi van Argentinië. De 'Red Lions', waar de Nederlandse trainer Michel van den Heuvel assistent-bondscoach is, verloren toen met 4-2 van de Argentijnen. In 2018 werd België wel voor het eerst wereldkampioen.

Eerder op de dag legde India verrassend beslag op brons door in de troostfinale Duitsland met 1-0 te verslaan. Het was voor het Aziatische land, een grootmacht in het internationale hockey, de eerste olympische medaille in 41 jaar.

De Nederlandse hockeyers werden al in de kwartfinales uitgeschakeld op het olympische toernooi. Toen nam Australië de shoot-outs beter dan Oranje, dat voor het eerst sinds 1984 de halve finales op de Spelen misliep.