De voetbalsters van de Verenigde Staten hebben donderdag brons overgehouden aan de Olympische Spelen. De ploeg van trainer Vlatko Andonovski won in een spektakelstuk met 4-3 van Australië.

Bij rust leidde de VS al met 3-1, mede dankzij twee doelpunten van Megan Rapinoe. De aanvaller tekende al in de achtste minuut voor de openingstreffer door de bal uit een corner in één keer achter keeper Teagan Micah te schieten.

Samantha Kerr werkte in de zeventiende minuut weliswaar de gelijkmaker binnen, maar vier minuten later was het opnieuw Rapinoe die scoorde. Dit keer kreeg ze de bal zomaar in haar voeten gespeeld en schoot ze hard en hoog raak.

Carli Loyd zorgde met een schot in de verre hoek voor een 3-1-ruststand en gooide de wedstrijd in het slot door de marge in de 51e minuut naar drie te vergroten. Australië deed via Caitlin Foord nog wat terug en maakte het in de laatste minuut nog even spannend met een verdwaald afstandsschot van Emily Gielnik, maar het bleef bij 4-3.

Het brons is voor de VS een troostprijs na de 1-0-nederlaag tegen Canada in de halve finales. De Amerikaanse ploeg, die naast een vijfde olympische titel greep, was in de kwartfinales na strafschoppen te sterk voor de Oranjevrouwen. Rapinoe was toen ook belangrijk, door de beslissende penalty feilloos raak te schieten.

Bij voorgaande edities was het olympische voetbalgoud bijna altijd een prooi voor de VS. Vijf jaar geleden ging de titel naar Duitsland, maar in de vijf edities daarvoor haalde de Amerikaanse ploeg de finale. De eindstrijd gaat nu tussen Canada en Zweden.