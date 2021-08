De Nederlandse estafettevrouwen hebben zich dankzij een machtige eindsprint van Femke Bol geplaatst voor de finale op de 4x400 meter op de Olympische Spelen in Tokio. De Oranje-ploeg eindigde als vierde in de heat, maar ging op tijd door naar de eindstrijd.

Nederland liep bij aanvang van de slotronde ver achter op de rest, maar in de laatste 400 meter dichtte de 21-jarige Bol de grote achterstand en hield ze dankzij een sprint in de laatste meters Canada nipt achter zich, waardoor de finale op tijd werd bereikt. De 3.24,01 minuten was bovendien een nieuw nationaal record voor Nederland.

De beste drie landen in de heat plaatsen zich automatisch voor de eindstrijd in Tokio. In de series van Nederland waren dat de Verenigde Staten, Jamaica en Groot-Brittannië. Nederland zette overall gezien de vijfde tijd in de halve finales neer.

De finaleplaats leek aanvankelijk nog ver weg voor de estafettevrouwen. Startloopster Lieke Klaver hield nog lang gelijke tred met de VS en Jamaica, maar na de beurten van Lisanne en Laura de Witte was het verschil ruim vier seconden.

Toptalent Bol, die woensdag brons won op de 400 meter horden, redde alsnog een finaleplaats voor Nederland. Ze sprintte langs Oekraïne en hield op de streep Canada op vier honderdsten van een seconde achter zich, waardoor Nederland zich op basis van tijd plaatste voor de eindstrijd van zaterdag.

Het is voor het eerst dat de estafettevrouwen zich plaatsen voor een olympische finale op de 4x400 meter. De discipline is sinds 1972 olympisch bij de vrouwen. De finale is zaterdag om 14.30 uur (Nederlandse tijd).