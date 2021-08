Hoewel hij geen serieuze wedstrijdmeter maakte, kijkt Churandy Martina tevreden terug op zijn vijfde Spelen. De 37-jarige atleet weet zeker dat Tokio zijn laatste olympische avontuur was, maar hij stopt waarschijnlijk nog niet.

"Het resultaat blijft teleurstellend, maar het was wel weer een mooie ervaring", aldus Martina, die zich voor Tokio alleen kwalificeerde met de sprinters van de 4x100 meter. In de series ging het donderdag al mis voor het Nederlandse viertal, omdat Chris Garia zijn stokje niet tot bij Martina kreeg.

Door de wisselfout vliegt Martina vrijdag na enkele dagen Tokio naar huis, al was hij aan het begin van de Spelen al even in de Japanse hoofdstad om de Nederlandse vlag te dragen bij de openingsceremonie.

"Dat was echt heel gaaf. Op dat moment wist je zeker: na een jaar uitstel gaan de Spelen alsnog door. Het mooiste van deze Spelen vind ik dan ook simpelweg het feit dat ze door zijn gegaan. Dat iedereen heeft kunnen genieten en iedereen heeft kunnen sporten. Althans, bijna iedereen."

Martina doelt daarmee op sporters die positief getest hebben op corona. "Het was ook voor mij spannend. Elke dag weer een coronatest, waarvan je niet weet wat de uitslag zal zijn. Het kon iedere avond afgelopen zijn. Een rollercoaster, maar ik sta hier nu wel."

Churandy Martina na de series van de 4x100 estafette. Churandy Martina na de series van de 4x100 estafette. Foto: Pro Shots

'Ik was zes jaar toen Martina op de Spelen stond'

Ploeggenoten van de 4x400 meter - Garia, Taymir Burnet en Joris van Gool - balen ervan dat Martina niet met een succesje afscheid neemt van de Spelen. "Maar ik denk dat zijn vijfde olympische deelname al een fantastische prestatie op zich is", aldus Van Gool.

"Ik was zes jaar oud toen Churandy in 2004 in Athene voor het eerst op de Spelen stond en nu staan we samen in Tokio. Dat geeft aan hoe bijzonder hij is. En volgend jaar op de WK kan het altijd nog een mooi toetje voor Churandy worden."

Die WK in het Amerikaanse Eugene wil Martina nog meemaken. "Ja, de kans is groot dat ik nog een jaartje doorga", bevestigde hij. "Hopelijk krijg ik nog een of twee sponsors om me te helpen daar te komen. En dan moeten we het op de WK maar beter doen dan hier in Tokio."