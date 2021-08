Met de afsluitende 800 meter donderdagmiddag nog voor de boeg lijkt goud ondenkbaar voor Anouk Vetter op de zevenkamp bij de Olympische Spelen in Tokio, maar het zilver kan haar haast niet meer ontgaan. Emma Oosterwegel lijkt op haar beurt kans te maken op brons.

Volg de tag NUmedaille Volgen Ontvang een melding bij elke Nederlandse medaille op de Spelen

Op de meerkamp worden de prestaties per onderdeel gekoppeld aan een vastgesteld aantal punten. Na zes van de zeven onderdelen heeft Vetter 5.848 punten, 64 punten minder dan leider Nafissatou Thiam. De Arnhemse leidde tot het zesde onderdeel nog verrassend in het klassement, maar stelde teleur bij het speerwerpen en verspeelde daarmee de eerste plaats.

Wil Vetter de achterstand van 64 punten op Thiam goedmaken en de olympische titel winnen, dan moet ze volgens de puntentabel van de organisatie op de 800 meter (start om 14.30 uur) zo'n vijf seconden sneller lopen dan de Belgische. Bij een tijd rond haar persoonlijke record van 2.17,71 minuten schrijft de 28-jarige Vetter 850 punten bij op haar totaal.

In dat geval krijgt de twee jaar jongere Thiam op de 800 meter pas 64 punten minder dan Vetter als ze langzamer dan 2.21,72 loopt. Dat lijkt ondenkbaar. Het persoonlijke record van de Belgische staat op 2.15,24 minuten, twee seconden boven de beste tijd ooit van Vetter.

Vetter lijkt wel zeker te zijn van het zilver. Ze heeft in het klassement een voorsprong van 206 punten op nummer drie Kendell Williams en mag zelfs vijftien seconden langzamer zijn als de Amerikaanse in de buurt komt van haar persoonlijke record van 2.15,31.

Tussenstand meerkamp voor afsluitende 800 meter: 1. Nafissatou Thiam (Bel) - 5.912 punten

2. Anouk Vetter (Ned) - 5.848 punten

3. Kendell Williams (VS) - 5.642 punten

4. Emma Oosterwegel (Ned) - 5.641 punten

5. Noor Vidts (Bel) - 5.592 punten

6. Annie Kunz (Dui) - 5.540 punten

7. Carolin Schäfer (Dui) - 5.524 punten

8. Ivona Dadic (Oos) - 5.512 punten

9. Erica Bougard (VS) - 5.499 punten

10. Odile Ahouanwanou (Ben) - 5.481 punten

Oosterwegel goede kanshebber voor brons

Emma Oosterwegel lijkt op haar beurt een goede kans te hebben op een sensationele bronzen medaille. De 23-jarige Overijsselse staat vierde in het klassement en heeft maar één punt minder dan Williams. Normaal gesproken heeft de Nederlandse een veel betere 800 meter in de benen dan de Amerikaanse.

De grootste concurrent van Oosterwegel voor het brons lijkt nummer vijf Noor Vidts te zijn. De Belgische nummer vijf staat wel 49 punten achter Oosterwegel, maar beschikt over de beste 800 meter van het deelnemersveld. Haar persoonlijke record staat op 2.09,34, drie seconden sneller dan de beste tijd ooit van de Diepenveense.

Mocht Vidts in de buurt komen van haar snelste tijd, dan mag Oosterwegel hooguit drie seconden toegeven op de Belgische en moet ze eigenlijk haar persoonlijke record van 2.12,68 verbeteren. Dat is wel aan haar besteed: op vier van de zes onderdelen op deze zevenkamp verbeterde ze haar beste prestatie.

Nederland won nog nooit een medaille op de zevenkamp, die sinds 1984 een olympische sport is. De zevende plaats van Tineke Hidding bij de eerste editie in Los Angeles is tot dusver de beste Nederlandse prestatie op het onderdeel.