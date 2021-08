Shanne Braspennincx verraste donderdag ook zichzelf door bij de Olympische Spelen in Tokio goud op de keirin te winnen. Twee dagen na haar vriend Jeffrey Hoogland mag de baanwielrenster zich nu ook olympisch kampioen noemen.

De eerste felicitatie voor Braspennincx direct na de finale kwam langs de baan van Hoogland, die zich vlak daarvoor zelf voor de halve finales van het sprinttoernooi had geplaatst. "Ik ben nog nooit zo trots op iemand geweest", zei de man die dinsdag met de Nederlandse ploeg goud pakte op de teamsprint.

Hoogland, die sinds 2017 een relatie heeft met Braspennincx, geldt al jaren als een van de beste baansprinters ter wereld. Hij heeft vier wereldtitels en acht Europese titels om dat te bewijzen. Zijn vriendin doet ook al bijna een decennium mee aan grote toernooien, maar won nog nooit een grote titel. Tot ze donderdag in de Izu Velodrome met overmacht de beste was bij de Spelen.

"Poeh, ik moet dit nog even laten bezinken", zei Braspennincx een half uurtje na de finale van de keirin met een grote glimlach. "Het is nu nog heel onwerkelijk."

De Brabantse keek de afgelopen jaren soms met enige jaloezie naar de regenboogtruien die Hoogland had verzameld. "Maar het motiveerde me ook als ik die dingen zag hangen in de kast of aan de waslijn. Dan dacht ik: ik wil ook zo'n mooie trui. Maar stiekem is olympisch goud nog wel wat mooier. Prachtig dat Jeffrey en ik nu allebei olympisch kampioen zijn."

'Proces van veel dalen en pieken'

Braspennincx heeft allesbehalve een makkelijke weg moeten bewandelen naar de olympische titel. In de zomer van 2015 kreeg ze bij een trainingskamp in de Verenigde Staten een hartinfarct en was het nog maar de vraag of ze ooit nog zou kunnen sporten. "Het is een proces van bijzonder veel dalen en pieken geweest."

Sinds 2,5 jaar heeft de sprintster weer het gevoel dat ze beter wordt, maar haar olympische keirintoernooi begon niet voorspoedig. Woensdag in de eerste ronde was ze niet helemaal bij de les en werd ze verwezen naar de herkansingen. Via die weg plaatste ze zich alsnog voor de kwartfinales van donderdag.

"Je moet je hoofd koel houden op dit onderdeel, dat heb ik gisteren in die eerste race niet heel goed gedaan. Maar doordat ik die herkansing moest rijden, werd ik wel even wakker geschud. Ik dacht: dit is keirin, dit kan ik verdomme."

Vlak voor haar eerste race van woensdag zag Braspennincx vanaf het middenterrein dat haar ploeggenote Laurine van Riessen in haar kwartfinale heel hard viel en op een brancard werd weggevoerd. De oud-schaatsster was even buiten bewustzijn, maar is bij kennis naar het ziekenhuis vervoerd en voelt zich relatief goed.

"Ik vond het echt heel kut om die val te zien. Het hoort jammer genoeg bij onze sport, maar je wil niet dat het bij je eigen ploeggenoot gebeurt", aldus Braspennincx. "Ik moest echt even een knop omzetten. Maar Hugo (bondscoach Hugo Haak, red.) deed het heel goed. Hij zei dat Laurine in goede handen was en dat ik me op mijn eigen rit moest focussen."

'Bijzonder om Ligtlee op te volgen'

Braspennincx won haar kwartfinale, haar halve finale en de finale, waardoor ze de opvolger is van Elis Ligtlee. De eind 2018 gestopte Nederlandse zorgde in 2016 in Rio de Janeiro ook voor een verrassende gouden medaille op de keirin.

"Ik heb op het middenterrein een potje gejankt toen Elis won in Rio", zei Braspennincx, die vijf jaar geleden als reserve mee was naar de Spelen. "We zijn heel lang ploeggenoten geweest, hebben samen zo veel trainingskampen gedaan, toernooien gereden. Het is superbijzonder dat ik haar nu opvolg als olympisch kampioen."