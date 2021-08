Shanne Braspennincx kon donderdag vlak na haar gouden race amper geloven dat ze zich tot olympisch kampioen op de keirin had gekroond. De baanwielrenster sloeg in de laatste ronde een gaatje en hield tot de finish stand.

"Toen ik over de streep kwam, dacht ik: wat heb ik gedaan? Ik ben gewoon olympisch kampioen", zei een euforische Braspennincx in een eerste reactie bij de NOS. "Hoe ik het heb gedaan? Zeg jij het maar, want ik weet het niet meer."

"Ik ben gegaan toen ik moest gaan en hield het vol tot de streep. Ik snap er nog steeds niks van. Ik vreesde dat ik in de halve finales te veel energie had verspild, maar er zat blijkbaar nog genoeg in de tank voor deze actie. Ik snap er niks van."

De dertigjarige Braspennincx hield onder anderen de Nieuw-Zeelandse Ellesse Andrews (zilver) en de Canadese Lauriane Genest (brons) achter zich en zorgde ervoor dat de olympische titel op keirin wederom naar Nederland gaat.

In 2016 ging het goud naar Elis Ligtlee, die dit keer als analyticus aanwezig was in de studio van de NOS en tot tranen toe ontroerd was door het succes van haar landgenote Braspennincx.

"De titel blijft lekker in Nederland", zei Braspennincx, die vijf jaar geleden nog reserve was. "Ik dacht dat die rol me mentaal enorm zou helpen, maar niet zoveel als ik dacht. Het was mentaal heel zwaar. Ik legde mezelf veel druk op. Nu wilde ik gewoon op instinct rijden en dan zie je wat eruit komt."