Jan-Willem van Schip is er donderdag ondanks een goede uitgangspositie niet in geslaagd een medaille te pakken op de Olympische Spelen in Tokio. De baanwielrenner begon het slotonderdeel op het omnium als tweede, maar werd uiteindelijk zesde.

De Brit Matthew Walls pakte het goud, voor Nieuw-Zeelander Campbell Stewart (zilver) en de Italiaanse titelverdediger Elia Viviani (brons).

De 26-jarige Van Schip presteerde eerder op de dag sterk op de eerste drie onderdelen van het omnium. Op de scratch werd hij derde, hij schreef de temporace op zijn naam en eindigde als vierde in de afvalkoers.

Daardoor begon Van Schip als nummer twee aan het laatste onderdeel, de puntenkoers. Hij had vier punten achterstand op Walls en acht punten voorsprong op de Franse wereldkampioen Benjamin Thomas.

Uitslag omnium 1. Matthew Walls (GBR) - 153 punten

2. Campbell Stewart (NZL) - 129 punten

3. Elia Viviani (ITA) - 124 punten

4. Benjamin Thomas (FRA) - 118 punten

5. Niklas Larsen (DEN) - 113 punten

6. Jan-Willem van Schip (NED) - 112 punten

7. Théry Schir (ZWI) - 109 punten

Van Schip pakt slechts twee punten op slotonderdeel

Stewart pakte twee rondes voorsprong en Viviani wist de rest van het veld één keer in te halen in de afsluitende puntenkoers, wat hen veertig en twintig extra punten opleverde. Daardoor passeerden de Nieuw-Zeelander en de Italiaan Van Schip in het klassement.

Van Schip probeerde diverse keren weg te rijden, maar had steeds Walls, Thomas en Viviani in zijn wiel. De Nederlander pakte slechts twee punten in de puntenkoers, waardoor hij van de tweede naar de zesde plek zakte.