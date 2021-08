Shanne Braspennincx heeft donderdag bij de Olympische Spelen van Tokio verrassend goud veroverd op het onderdeel keirin. De dertigjarige baanwielrenster is de opvolger van Elis Ligtlee, die vijf jaar geleden in Rio de Janeiro olympisch kampioene werd.

Volg de tag NUmedaille Volgen Ontvang een melding bij elke Nederlandse medaille op de Spelen

Braspennincx nam in de finale in de Izu Velodrome bij het ingaan van de laatste ronde de kop over en hield knap stand. De Nieuw-Zeelandse Ellesse Andrews eindigde op 0,061 seconde als tweede en het brons ging naar Lauriane Genest uit Canada.

Braspennincx hoort al tien jaar bij de beste baansprinters van Nederland, maar pakte nog niet eerder een titel bij een groot internationaal toernooi. In 2015 werd ze bij de WK wel tweede op de keirin, een onderdeel waarbij zes rensters na een aantal ronden achter een gangmaakmotor of elektrische fiets om de zege strijden.

Een half jaar later kreeg Braspennincx een hartinfarct bij een trainingskamp in de Verenigde Staten. Ze herstelde en kon aan het einde van 2015 de training hervatten. Ze plaatste zich vervolgens alleen als reserve voor de Spelen van Rio.

33 Braspennincx verovert onverwacht goud op keirin in Tokio

Tweede olympische titel voor baanploeg

In 2016 pakte Ligtlee op de keirin de enige Nederlandse olympische titel bij het baanwielrennen. De inmiddels 27-jarige Ligtlee stopte eind 2018. De Nederlandse baanploeg staat in Japan al op twee keer goud.

De mannen wonnen dinsdag de teamsprint. Jeffrey Hoogland, de vriend van Braspennincx, zat in die ploeg.

Laurine van Riessen deed donderdag ook mee aan de keirin. De 33-jarige Nederlandse ging in de kwartfinales hard onderuit, was even buiten bewustzijn, maar werd bij kennis naar het ziekenhuis vervoerd.