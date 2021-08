Nederland heeft vier dagen voor het einde van de Olympische Spelen al het recordaantal medailles van Sydney in 2000 overtroffen. Na de gouden medaille voor baanwielrenster Shanne Braspennincx is het al zeker dat de Oranje-equipe 26 medailles gaat veroveren, één meer dan in Sydney.

Het goud of zilver van de hockeysters, die vrijdag de finale tegen Argentinië spelen, is al meegerekend, evenals de medaille van boksster Nouchka Fontijn, die vrijdag in de halve finales staat. Bij het boksen krijgen de beide verliezende halvefinalisten brons.

Baanwielrenster Braspennincx veroverde donderdag de olympische titel op de keirin, wat de 24e medaille voor Nederland op de Spelen van Tokio betekende. Atleten Anouk Vetter en Emma Oosterwegel kunnen later op de dag nog een medaille veroveren op de zevenkamp, evenals Liemarvin Bonevacia op de 400 meter.

Het is wel arbitrair om de Spelen van Tokio de succesvolste Spelen ooit van Nederland te noemen. In Sydney was er twaalf keer goud voor de Nederlandse equipe en in Tokio staat de teller inmiddels pas op zeven gouden medailles.

Bovendien worden in Tokio in totaal meer medailles verdeeld dan in Sydney (1.081 om 927), omdat er meer olympische sporten zijn. BMX staat bijvoorbeeld pas sinds de Spelen van 2008 in Peking op het olympische programma. In Tokio pakte Niek Kimmann goud en Merel Smulders brons bij het BMX.

Procentueel gezien zijn de Spelen van Amsterdam in 1928 de succesvolste Spelen ooit voor Nederland. De Nederlandse ploeg veroverde 93 jaar geleden 19 van de in totaal 327 medailles; een percentage van 5,8. Dat staat gelijk aan 63 medailles in Tokio. In Sydney ging 2,7 procent van de medailles naar Nederland; dat is vergelijkbaar met 27,4 medailles in Tokio.