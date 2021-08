Op de vijftiende dag van de Olympische Spelen zijn er volop medaillekansen voor Nederland. Sifan Hassan gaat op de 1.500 meter voor haar tweede olympische titel, de hockeysters strijden tegen Argentinië om goud en Jeffrey Hoogland en Harrie Lavreysen lijken op het onderdeel sprint uit te maken wie olympisch kampioen wordt.

De 28-jarige Hassan rondde deel één van haar beoogde trilogie af met goud op de 5.000 meter en jaagt vrijdag op haar tweede olympische titel. De geboren Ethiopische plaatste zich overtuigend voor de finale op de 1.500 meter. In de strijd om het goud heeft ze concurrentie van onder anderen Faith Kipyegon uit Kenia, die van alle finalisten tot dusver het snelst was dit seizoen (3.51,07). Hassan loopt in Tokio ook nog de 10.000 meter.

De Nederlandse hockeysters staan voor de vijfde keer op rij in de olympische finale. De ploeg van bondscoach Alyson Annan is tot dusver ongenaakbaar in Tokio en is ook tegen Argentinië de favoriet. Na de teleurstelling van 2016 - Groot-Brittannië was in de finale na shoot-outs te sterk - aast Oranje op revanche. Het kan de derde olympische titel van deze eeuw worden voor de hockeysters, na eerder succes in 2008 en 2012.

Niet alleen Hassan gaat voor een succesvolle trilogie. Ook 'Harries hattrick' is nog altijd een mogelijkheid. Lavreysen veroverde met de teamsprinters al goud en kan vrijdag de olympische titel op de individuele sprint pakken. De kans is groot dat hij de finale haalt en dan tegenover Hoogland staat. Na de sprint is Lavreysen ook nog kanshebber voor het goud op het onderdeel keirin.

Programma (met de belangrijkste onderdelen vetgedrukt)

Vanaf 0.30 uur: Golf, vrouwen, individual stroke, ronde 3 (Anne van Dam)

7.00 uur: Boksen, vrouwen tot 75 kilogram, halve finales (Nouchka Fontijn)

8.30 uur: Baanwielrennen, vrouwen, sprint, kwalificaties (Shanne Braspennincx)

9.10 uur: Baanwielrennen, mannen, sprint, halve finales, race 1 (Jeffrey Hoogland en Harrie Lavreysen)

9.16 uur: Baanwielrennen, vrouwen, sprint, eerste ronde (Shanne Braspennincx)

9.52 uur: Baanwielrennen, mannen, sprint, halve finales, race 2 (Jeffrey Hoogland en Harrie Lavreysen)

10.10 uur: Baanwielrennen, mannen, sprint, halve finales, eventuele beslissende race (Jeffrey Hoogland en Harrie Lavreysen)

10.15 uur: Baanwielrennen, vrouwen, koppelkoers, finale (Amy Pieters en Kirsten Wild)

11.00 uur: Baanwielrennen, mannen, sprint, finale, race 1 (mogelijk Jeffrey Hoogland en Harrie Lavreysen)

11.06 uur: Baanwielrennen, vrouwen, sprint, tweede ronde (mogelijk Shanne Braspennincx)

11.35 uur: Baanwielrennen, mannen, sprint, finale, race 2 (mogelijk Jeffrey Hoogland en Harrie Lavreysen)

11.50 uur: Baanwielrennen, mannen, sprint, finale, eventueel beslissende race (mogelijk Jeffrey Hoogland en Harrie Lavreysen)

12.00 uur: Hippische sport, springruiters, teamwedstrijd, kwalificaties (Marc Houtzager, Maikel van der Vleuten en Willem Greve)

12.00 uur: Hockey, vrouwen, finale (Nederland-Argentinië)

13.25 uur: Atletiek, mannen, 4x400 meter, series (Nederland)

14.50 uur: Atletiek, 1.500 meter, finale (Sifan Hassan)

15.30 uur: Atletiek, 4x100 meter, finale (Nederland)