Schoonspringster Celine van Duijn heeft donderdag niet voor een stunt kunnen zorgen in de finale van de 10 metertoren. De Nederlandse eindigde in de eindstrijd als tiende, terwijl het goud naar de pas veertienjarige Quan Hongchan ging.

Het is geen verrassing dat de 28-jarige Van Duijn niet meedeed in de strijd om de medailles. Ze was al trots op het bereiken van de finale en gaf na de halve eindstrijd aan dat een podiumplek "zeker niet zou lukken".

Iedere finalist mocht vijf keer springen en de schoonspringster met de hoogste totaalscore van de jury - gebaseerd op onder meer de moeilijkheidsgraad en de uitvoering van de oefening - kreeg het goud.

Van Duijn noteerde bij haar eerste twee pogingen scores van 50,40 en 49,30, waarna ze zich met 60,80 en 60,00 iets verbeterde. Ze bewaarde het beste voor het laatst met een juryscore van 67,20. Met een totaal van 287,70 punten hield ze alleen de Russische Yulia Timoshinina en de Maleisische Pandelela Pamg (laatste) achter zich.

Olympische titel naar veertienjarige Chinese

De olympische titel werd veroverd door de piepjonge Chinese Quan, die bij haar tweede, vierde en vijfde sprong de maximale score van de jury kreeg en op een totaal van 466,20 eindigde. Haar landgenote Yuxi Chen pakte zilver (425,40) en het brons ging naar de Australische Melissa Wu (371,40).

Van Duijn, die haar sportcarrière begon als turnster maar daar in 2010 door blessureleed mee moest stoppen, veroverde in 2018 de Europese titel op de 10 metertoren en pakte een jaar later EK-zilver.

Op de wereldkampioenschappen van 2019 eindigde Van Duijn als tiende en plaatste ze zich voor de Spelen. Het is de eerste keer dat ze meedoet aan het grootste sportevenement ter wereld.

Nederland vaardigde twee schoonspringsters af in Tokio. Inge Jansen eindigde zondag knap als vijfde in de finale op de 3 meterplank.