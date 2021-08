Laurine van Riessen is donderdag hard ten val gekomen tijdens de kwartfinale van de keirin op de Olympische Spelen van Tokio. De baanwielrenster werd per brancard weggedragen en was bij kennis toen ze naar een ziekenhuis werd vervoerd.

"Laurine is volledig bij bewustzijn. Ze kan zich de val niet herinneren, maar wel steeds beter vertellen waar ze pijn heeft", meldt een woordvoerder van wielerbond KNWU aan NU.nl. "Onze dokter is bij haar."

De 33-jarige Van Riessen tikte in haar kwartfinale van het sprintonderdeel keirin het achterwiel van de Duitse Emma Hinze aan. Ze ging tegen de vlakte en nam de Britse Katy Marchant mee in haar val. Van Riessen moest door medisch personeel behandeld worden.

De Nederlandse verliet de Izu Velodrome op een brancard met een brace om haar nek. Ze is naar het ziekenhuis gebracht voor verder onderzoek en lijkt vooral last te hebben van haar schouders.

Van Riessen had in Tokio de eerste Nederlandse atleet met zowel een medaille op de Zomer- als Winterspelen kunnen worden. In 2010 in Vancouver won ze als schaatsster brons op de 1.000 meter.

Maandag greep ze in Tokio net naast brons. Samen met Shanne Braspennincx verloor ze de troostfinale op het onderdeel teamsprint.

Shanne Braspennincx rijdt een sterk keirintoernooi. Foto: ANP

Braspennincx overtuigend naar finale

Braspennincx plaatste zich donderdag voor de finale van de keirin door met duidelijk verschil haar halve finale te winnen. De eindstrijd is om 10.45 uur (Nederlandse tijd).

Vijf jaar geleden bij de Spelen van Rio de Janeiro pakte de inmiddels gestopte Elis Ligtlee goud op de keirin.