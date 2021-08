Jan-Willem van Schip staat bij de Olympische Spelen van Tokio na drie van de vier onderdelen van het omnium op de tweede plaats. De 26-jarige baanrenner werd vierde in de afvalkoers. Harrie Lavreysen en Jeffrey Hoogland maakten geen fout in de kwartfinales van het sprinttoernooi.

Volg de tag NUmedaille Volgen Ontvang een melding bij elke Nederlandse medaille op de Spelen

De Brit Matthew Walls werd achter titelverdediger Elia Viviani tweede in de afvalkoers en nam daardoor de leiding in het klassement over van Van Schip.

Het verschil in de top is erg klein. Walls heeft een voorsprong van vier punten op Van Schip en acht punten op de Fransman Benjamin Thomas. De wereldkampioen eindigde als zesde in de afvalkoers. Bij de afsluitende puntenkoers zijn later op donderdag nog veel punten te verdienen.

Bij het derde onderdeel van het omnium viel om de twee rondes de laatste renner die over de streep kwam af. Van Schip hield het lang vol, maar kon Walls, Viviani en de Zwitser Thery Schir niet aftroeven.

Stand omnium na 3 van 4 onderdelen 1. Matthew Walls (GB) - 114 punten

2. Jan-Willem van Schip (Ned) - 110 punten

3. Benjamin Thomas (Fra) - 106 punten

4. Thery Schir (Zwi) - 94 punten

5. Niklas Larsen (Den) - 88 punten

Van Schip derde op scratch

Van Schip begon het olympisch omnium met een derde plaats op de scratch, een koers van veertig rondes waarbij degene die als eerste over de finish kwam simpelweg de winnaar was. Walls zegevierde bij dat eerste onderdeel en Thomas werd tweede.

Bij de temporace ging de winst naar Van Schip na een tactisch sterke koers. Op het tweede onderdeel was bij de laatste 35 passages van de finish steeds één punt te verdienen voor de renner die als eerste over de streep kwam, terwijl een ronde voorsprong twintig punten opleverde. Van Schip ging in de slotfase alleen rond en stelde zo de zege veilig.

Van Schip eindigde in februari vorig jaar bij de WK in Berlijn als tweede op het omnium, achter Thomas. Ook in 2018 pakte hij zilver bij de wereldkampioenschappen.

Jan-Willem van Schip ligt op koers voor een medaille. Jan-Willem van Schip ligt op koers voor een medaille. Foto: ANP

Lavreysen en Hoogland naar kwartfinales sprint

Topfavorieten Lavreysen en Hoogland kwalificeerden zich in de Izu Velodrome voor de halve finales van het individuele sprinttoernooi.

Lavreysen rekende in de kwartfinales in twee races overtuigend af met de Brit Jason Kenny, die vijf jaar geleden bij de Spelen van Rio de Janeiro nog goud won op de sprint, de teamsprint en de keirin.

Hoogland klopte eerst de Maleisiër Azizulhasni Awang, de nummer drie van de laatste WK, in de achtste finales en was vervolgens in de kwartfinales over twee races te sterk voor de Fransman Sébastien Vigier.

Lavreysen werd in 2020 wereldkampioen op de sprint. Hij klopte toen Hoogland in de finale. De Nederlanders werden dinsdag samen met Roy van den Berg en Matthijs Büchli olympisch kampioen op de teamsprint.

De halve finales en de finale van de sprint zijn vrijdag. Hoogland rijdt in de halve eindstrijd tegen Nicholas Paul uit Trinidad en Tobago en Lavreysen treft de Brit Jack Carlin.