Jan-Willem van Schip gaat bij de Olympische Spelen van Tokio na twee van de vier onderdelen aan de leiding op het onderdeel omnium. De 26-jarige baanrenner won de temporace. Harrie Lavreysen en Jeffrey Hoogland maakten geen fout in de achtste finales van het sprinttoernooi.

Van Schip reed een tactisch perfecte koers in de temporace. Bij het tweede onderdeel van het omnium was bij de laatste 35 passages van de finish steeds één punt te verdienen voor de renner die als eerste over de streep kwam. Een ronde voorsprong leverde twintig punten op.

Van Schip reed in de slotfase in zijn eentje weg uit het peloton, sprokkelde zo veel sprintpunten bij elkaar en sloot twee rondes voor het einde van de wedstrijd aan bij de grote groep om de zege veilig te stellen.

De Franse wereldkampioen Benjamin Thomas eindigde als tweede en de Brit Matthew Walls werd derde. Die twee toppers hebben na twee onderdelen evenveel punten als Van Schip (76) in het klassement.

Stand omnium na 2 van 4 onderdelen 1. Jan-Willem van Schip (Ned) - 76 punten

2. Matthew Walls (GB) - 76 punten

3. Benjamin Thomas (Fra) - 76 punten

4. Niklas Larsen (Den) - 62 punten

5. Thery Schir (Zwi) - 58 punten

Van Schip derde op scratch

Van Schip begon het olympisch omnium met een derde plaats op de scratch, een koers van veertig rondes waarbij degene die als eerste over de finish komt simpelweg de winnaar is. Walls zegevierde bij dat eerste onderdeel en Thomas werd tweede.

Later op donderdag staan nog de afvalkoers en de puntenkoers op het programma. De renner met de meeste punten na vier onderdelen is de olympisch kampioen. Vijf jaar geleden in Rio de Janeiro bestond het omnium nog uit zes onderdelen.

Van Schip eindigde in februari vorig jaar bij de WK in Berlijn als tweede bij het omnium, achter Thomas. Ook in 2018 pakte hij zilver bij de wereldkampioenschappen.

Jan-Willem van Schip ligt op koers voor een medaille.

Lavreysen en Hoogland naar kwartfinales sprint

Topfavorieten Lavreysen en Hoogland kwalificeerden zich in de Izu Velodrome voor de kwartfinales van het individuele sprinttoernooi. Hoogland had het in de achtste finales niet makkelijk met de Maleisiër Azizulhasni Awang, maar de Nederlander klopte de nummer drie van de laatste WK wel. Het verschil op de streep was 0,040 seconden.

Lavreysen rekende overtuigend af met Muhammad Sahrom. De Brabander reed bijna een halve seconde weg bij de landgenoot van Awang.

Lavreysen werd in 2020 wereldkampioen op de sprint. Hij klopte toen Hoogland in de finale. De Nederlanders werden dinsdag samen met Roy van den Berg en Matthijs Büchli olympisch kampioen op de teamsprint.

De kwartfinales van de sprint zijn donderdag vanaf 9.45 uur (Nederlandse tijd). De medailles op dit onderdeel worden vrijdag verdeeld.