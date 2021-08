Jan-Willem van Schip is donderdag bij de Olympische Spelen goed begonnen aan het omnium. De 26-jarige baanwielrenner eindigde als derde op de scratch, de eerste van vier onderdelen.

Bij de scratch reden de mannen veertig rondes (10 kilometer) en was de winnaar simpelweg de eerste renner die over de streep kwam. Van Schip hoefde alleen de Brit Matthew Walls en de Franse wereldkampioen Benjamin Thomas voor zich te dulden.

Van Schip, Walls en Thomas reden in de slotfase van de koers samen met de Kazach Artyom Zakharov en de Deen Niklas Larsen weg uit het peloton. Het vijftal pakte een ronde voorsprong en kon daardoor om de winst sprinten. Walls, die brons pakte bij de WK van 2020, was de snelste.

Regerend olympisch kampioen Elia Viviani uit Italië werd slechts dertiende op de scratch en moet aan een inhaalrace beginnen. Vijf jaar geleden in Rio de Janeiro bestond het omnium uit zes onderdelen.

Later op donderdag staan nog de temporace, de afvalkoers en de puntenkoers op het programma. De renner met de meeste punten na vier onderdelen is de olympisch kampioen omnium.

Van Schip eindigde in februari vorig jaar bij de WK in Berlijn als tweede bij het omnium, achter Thomas. Ook in 2018 pakte hij zilver bij de wereldkampioenschappen.