De basketballers van de Verenigde Staten hebben donderdag voor de vierde keer op rij de finale van de Olympische Spelen bereikt. De sterren uit de Amerikaanse NBA bogen tegen Australië een achterstand bij rust om in een overtuigende 97-78-overwinning.

Volg de tag NUmedaille Volgen Ontvang een melding bij elke Nederlandse medaille op de Spelen

De Amerikanen kwamen nog stroef uit de startblokken in de halve finale tegen Australië, dat voor de tweede keer op rij tot de laatste vier op de Olympische Spelen was gereikt. Na het eerste kwart stond het 18-24 voor de Australiërs.

Richting de rust zette de VS aan de hand van sterspeler Kevin Durant de achtervolging in. Na een 42-45-achterstand bij rust bogen de Amerikanen de achterstand om in een royale overwinning. Na vier kwarten stond er 97-78 op het scorebord. Durant scoorde liefst 23 keer.

De VS neemt het in de finale op tegen de winnaar van de andere halve finale tussen Frankrijk en Slovenië, die om 13.00 uur (Nederlandse tijd) op het programma staat in de Saitama Super Arena. De Amerikanen openden het olympisch toernooi nog met een nederlaag tegen Frankrijk, het eerste verlies op de Spelen sinds 2004.

De Amerikaanse basketballers werden al drie keer op rij olympisch kampioen. In totaal veroverde de VS vijftien olympische titels in het basketbal, waarmee het recordhouder is.