De Nederlandse waterpolosters kunnen de Olympische Spelen nog altijd afsluiten als nummer vijf. De ploeg van bondscoach Arno Havenga won donderdag met speels gemak van China (13-6) en wacht nu een confrontatie met Australië of Canada voor de vijfde plek.

Nederland slaagde er in het eerste kwart nog niet in om echt afstand te nemen van China (1-0), maar daarna ging het hard. Oranje won het tweede kwart met 5-2 en ook het derde kwart werd gewonnen (2-1). Het vierde kwart ging met 5-3 naar Nederland.

Maartje Keuning was met vijf doelpunten goud waard voor Nederland. Ook Simone van de Kraats (twee keer), Ilse Koolhaas, Sabrina van der Sloot (twee keer), Kitty-Lynn Joustra, Maud Megens en Dagmar Genee waren trefzeker.

Door de overwinning speelt Nederland zaterdag om de vijfde of zesde plaats. Oranje was tot die play-offs veroordeeld vanwege de nederlaag dinsdag tegen Hongarije (11-14) in de kwartfinales.

De Nederlandse waterpolosters wisten toen al dat ze geen medaille meer gingen pakken in Tokio. In 2008 wist Nederland nog de olympische titel te grijpen.