Churandy Martina kan ermee leven dat hij op zijn laatste Olympische Spelen niet eens heeft kunnen sprinten doordat het in de series van de 4x100 meter donderdag verkeerd ging bij een wissel. De 37-jarige atleet benadrukt dat een fout er af en toe bij hoort.

Volg de tag NUmedaille Volgen Ontvang een melding bij elke Nederlandse medaille op de Spelen

"Waarom zou ik het hier moeilijk mee hebben? Dit kan gebeuren", zei Martina een half uur na de mislukte race van de Nederlandse ploeg. "We zijn qua snelheid niet zo goed als andere landen en dus moeten we bij het wisselen risico nemen om toch de finale te kunnen halen. Het is niet anders."

De eerste twee Nederlandse wissels - Joris van Gool op Taymir Burnet en Burnet op Chris Garia - verliepen wel uitstekend in het Olympic Stadium, maar daarna ging het mis bij slotloper Martina. De meervoudig Europees kampioen leek te vroeg te vertrekken en was al buiten het wisselvak toen hij het stokje nog steeds niet in handen had.

Het leek er dus op dat de fout bij Martina lag. "Misschien was ik inderdaad te vroeg weg, maar ik moet het eerst terugzien", zei Martina. Garia sloot zich daarbij aan en ook Van Gool wilde niet meteen oordelen.

"Zo'n wissel is afhankelijk van honderden factoren", zei Van Gool. "Er hoeft maar één klein dingetje mis te gaan en dan gebeurt dit. We kunnen nu wel iets roepen, maar dan moeten we daar later misschien van terugkomen."

De foute wissel tussen Chris Garia en Churandy Martina. De foute wissel tussen Chris Garia en Churandy Martina. Foto: ANP

'Er wordt waanzinnig snel gelopen'

Op basis van de tijden was het voor de Nederlandse formatie sowieso lastig geworden om de eindstrijd te halen. Jamaica was in de race met Nederland de snelste in 37,82 en ook Groot-Brittannië (38,02) en Japan (38,16) gingen door.

"Als je ziet hoe waanzinnig snel er wordt gelopen en wat voor teams er op de baan staan, dan moeten wij 101 procent zijn", zei Van Gool. "En soms is 101 procent een nationaal record en een finaleplek, en soms is het dit. Juist de wissels zijn een sterk punt van ons, maar hier op de Spelen dus niet. Dat hoort ook bij topsport."

Eerder op de dag slaagden de Nederlandse vrouwen er wel in de finale te bereiken op de 4x100 meter. Ook daar ging het bijna mis, bij de eerste wissel tussen Dafne Schippers en Nadine Visser. Schippers herstelde zich, waarna Nederland - met ook Marije van Hunenstijn en Naomi Sedney - de vijfde tijd liep in de serie (42,81). Dat was net genoeg voor een finaleplaats op vrijdag.