De dertiende dag van de Olympische Spelen is nog in volle gang, maar met de laatste olympische race van Churandy Martina en opnieuw een sterk optreden van zevenkampster Anouk Vetter is er donderdag al genoeg gebeurd. Dit zijn alle hoogtepunten.

Laatste Spelen Martina al voorbij na paar meter

De tatoeage van de vijf olympische ringen op zijn onderarm is af, maar de laatste race op zijn vijfde en laatste Olympische Spelen verliep voor Churandy Martina niet zoals hij gehoopt had. De 37-jarige sprinter vertrok als slotloper van de estafetteploeg net te vroeg in de series van 4x100 meter, waardoor Chris Garia het stokje niet reglementair kon doorgeven. Geen finaleplaats voor Joris van Gool, Taymir Burnet, Garia en Martina, die stiekem droomden van een medaille. De Nederlandse vrouwen plaatsten zich wel voor de eindstrijd.

Amerikaanse estafettelopers zeer verrassend uitgeschakeld

De grootste verrassing in de series van de 4x100 meter voor mannen was de uitschakeling van de Verenigde Staten. De Amerikanen zijn vijftienvoudig olympisch kampioen op dit onderdeel, maar het laatste goud dateert van 2000 en de laatste medaille (zilver) van 2004. Trayvon Bromell, Fred Kerley, Ronnie Baker en Cravon Gillespie eindigden donderdag met een tijd van 38,10 seconden als zesde in hun serie en dat was niet genoeg voor een finaleplek.

De Amerikaanse slotloper Cravon Gillespie baalt van de uitschakeling. De Amerikaanse slotloper Cravon Gillespie baalt van de uitschakeling. Foto: Pro Shots

Vetter leidt nog steeds in zevenkamp

Anouk Vetter blijft op koers voor haar eerste olympische medaille. De 28-jarige Nederlandse kwam bij het verspringen, het vijfde onderdeel van de zevenkamp, tot een uitstekende afstand van 6,47 meter. Na het speerwerpen (vierde met een afstand van 51,20 meter) raakte ze de leiding in het klassement kwijt aan de Belgische topfavoriete Nafissatou Thiam, maar met nog de 800 meter te gaan is het podium heel dichtbij. Emma Oosterwegel haalde uit bij het speerwerpen (54,60 meter) en kan er later op donderdag (14.30 uur Nederlandse tijd) een Nederlands feestje van maken. De olympisch debutant staat vierde op slechts één punt van het brons.

Anouk Vetter kwam bijna tot een persoonlijk record bij het verspringen. Anouk Vetter kwam bijna tot een persoonlijk record bij het verspringen. Foto: Pro Shots

Titelverdediger Weertman geëmotioneerd na zevende plek

Ferry Weertman kwam naar Tokio om zijn olympische titel op de 10 kilometer openwaterzwemmen te prolongeren, maar de 29-jarige Nederlander had eigenlijk geen moment zicht op een medaille in het vreselijk warme water van het Odaiba Marine Park. Weertman eindigde als zevende, op bijna drie minuten van de Duitser Florian Wellbrock, die goud pakte. "Dit is gewoon heel erg kut. Ik kon niet doen wat ik wilde en dat doet veel pijn", aldus de titelverdediger.

Ferry Weertman zoek troost na zijn zevende plek. Ferry Weertman zoek troost na zijn zevende plek. Foto: Pro Shots

Na 41 jaar weer hockeymedaille voor India

Tussen 1928 en 1964 waren de Indiase hockeyers oppermachtig met zeven titels in acht Olympische Spelen. Maar na 1980, toen India goud won in Moskou, bleef de recordkampioen droog staan. Tot donderdag in Tokio. De ploeg van de Australische bondscoach Graham Reid won in de kleine finale na een 1-3-achterstand met 5-4 van Duitsland en pakte zo brons.