De hockeyers van India hebben donderdag voor het eerst in 41 jaar weer een medaille gepakt op de Olympische Spelen. India was in de troostfinale - mede door een fraaie comeback - met 5-4 te sterk voor Duitsland, dat juist voor het eerst in 21 jaar géén medaille won.

De overwinning voor het brons leek er lange tijd niet in te zitten voor India, want Duitsland stond na 25 minuten spelen op een comfortabele 3-1-voorsprong.

Daarna kwam India op gang. De achterstand werd binnen vier minuten gerepareerd (3-3) en in de vierde minuut van het derde kwart stond het al 5-3 voor India.

Duitsland kwam twaalf minuten voor tijd nog wel terug tot 5-4, maar slaagde er niet meer in om een gelijkmaker op het bord te krijgen. Duitsland pakte tijdens de Spelen van 2016 in Rio de Janeiro nog het brons ten koste van Nederland.

Het is voor India de eerste medaille op de Olympische Spelen sinds het goud in Moskou in 1980. India won tussen 1928 en 1964 zeven keer olympisch goud op acht Spelen, maar daarna werd het succes minder. In 2016 werd India nog achtste.

Australië en België strijden later op donderdag in de finale om het goud. De Belgen verloren in 2016 de eindstrijd van Argentinië. Australië versloeg in Tokio in de kwartfinales Nederland.