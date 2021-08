Schoonspringster Celine van Duijn is het donderdag net gelukt door te dringen tot de finale op de 10 metertoren. Ze eindigde in de halve eindstrijd als tiende. Een plek bij de beste twaalf was nodig voor een finaleplaats.

De 28-jarige Van Duijn kwam na vijf sprongen uit op een puntentotaal van 306,45. Van Duijn begon moeizaam met een score van 56,00, maar klom in het klassement door scores van 59,45, 65,60, 63,00 en 62,40.

Een dag eerder kwam de Amersfoortse in de voorronde uit op een totaal van 306,80. De Chinese Quan Hongchan plaatste zich met het hoogste puntentotaal voor de eindstrijd. Ze kwam uit op 415,65.

In totaal stonden er achttien schoonspringsters in de halve finale. De finale is later deze donderdag om 8.00 uur (Nederlandse tijd).