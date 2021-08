Het einde van de Olympische Spelen betekent dat de carrière van tal van grote Nederlandse sporters voorbij is. NU.nl zet ze op een rij.

Nycke Groot (33), handbal: Gaat de boeken in als een van de beste Nederlandse handbalsters ooit. Veroverde WK-zilver (2015), EK-zilver (2016), WK-brons (2017) en EK-brons (2018), maar stopte vlak voor het grootste succes van Oranje - de wereldtitel in 2019 - als international. Keerde terug in de hoop op een olympische medaille. Het werd in Tokio een nederlaag tegen Frankrijk in de kwartfinales, met na afloop tranen van verdriet.

Nycke Groot. Nycke Groot. Foto: ANP

Sjef van den Berg (26), handboogschieten: Had het Nederlands recurveteam in Tokio naar brons kunnen schieten, maar in plaats van in de 9 of 10 verdween zijn pijl in de 8. Kreeg zo niet het afscheid waar hij op hoopte, nadat hij vijf jaar geleden in Rio de Janeiro individueel al net naast een medaille had gegrepen. Kan qua leeftijd nog jaren door, maar "gekmakende hoofdpijn" dwingt hem tot stoppen.

Sjef van den Berg. Sjef van den Berg. Foto: Pro Shots

Nouchka Fontijn (33), boksen: Was in Rio de Janeiro de eerste vrouwelijke bokser ooit namens Nederland en pakte toen zilver. Wilde in Tokio afsluiten met goud, maar het werd brons en daar kon ze uiteindelijk mee leven. Is na een lange, succesvolle carrière klaar met topsport en kijkt uit naar een maatschappelijke loopbaan.

Nouchka Fontijn. Nouchka Fontijn. Foto: Getty Images

Kiki Bertens (29), tennis: Snakte naar een leven zonder tennis, zeker nadat ze na een achillespeesblessure nooit meer haar niveau had gehaald. Ook op de Spelen ging ze er meteen af. Markéta Vondrousová was te sterk, waarmee de carrière van de voormalig nummer vier van de wereldranglijst ten einde was. Kent een prachtige erelijst met tien WTA-titels, een halve finale op Roland Garros en een kwartfinale op Wimbledon.

Kiki Bertens. Kiki Bertens. Foto: ANP

Caia van Maasakker (32), hockey: Kende een droomafscheid met twee doelpunten in de olympische finale tegen Argentinië. Het betekende haar tweede olympisch goud (na 2012 in Londen), terwijl ze ook al olympisch zilver heeft van Rio in 2016. In haar tien jaar bij Oranje pakte ze ook nog twee wereldtitels en twee Europese titels, waardoor ze mag terugkijken op zeer succesvolle interlandloopbaan.

Caia van Maasakker. Caia van Maasakker. Foto: ANP

Dagmar Genee (32), waterpolo: Veroverde in haar acht jaar durende interlandloopbaan meerdere medailles op EK's en WK's, met de Europese titel van 2018 als enig goud. Olympische kwalificatie was een hoogtepunt, al hoopte ze als aanvoerder van Oranje in Tokio op een medaille. Door de nederlaag tegen Hongarije in de kwartfinales bleef het gewenste afscheid uit.

Dagmar Genee. Dagmar Genee. Foto: ANP

Nomi Stomphorst (28), waterpolo: Was net als Genee in tranen na de laatste wedstrijd van Nederland op de Spelen, de verloren confrontatie om de vijfde plaats met Australië. Kwam na de olympische titel van 2008 bij Oranje en speelde na twee mislukte olympische missies (2012 en 2016) in Tokio eindelijk op de Spelen. Gaat nu de politieopleiding volgen.

Nomi Stomphorst. Nomi Stomphorst. Foto: Pro Shots

Epke Zonderland (35), turnen: Een paar maanden voor de Spelen leek hij nog medaillekandidaat, maar in Tokio bleek het lichaam op. Het was al een overwinning dat hij zijn turnoefening in de kwalificaties kon afronden. Mag met olympisch goud (2012) en drie wereldtitels (2013, 2014 en 2018) terugkijken op een bijzonder succesvolle carrière.

Epke Zonderland. Epke Zonderland. Foto: Pro Shots

Henk Grol (36), judo: Een derde olympische medaille (na brons in 2008 en in 2012) zat er niet in. Lag in de klasse boven de 100 kilogram na 25 seconden op zijn rug, waarna hij met het Nederlands team in de landenwedstrijd (vijfde) net niet het afscheid kreeg dat velen hem gunden. Zwaait af met drie Europese titels en drie keer WK-zilver op zijn erelijst. Een mondiale titel ontbreekt.