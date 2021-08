Anouk Vetter is donderdag bij de Olympische Spelen haar leiding op de zevenkamp kwijtgeraakt. De Nederlandse stelde teleur bij het speerwerpen, het zesde en voorlaatste onderdeel. Emma Oosterwegel deed juist goede zaken en maakt een kans op eremetaal.

Volg de tag NUmedaille Volgen Ontvang een melding bij elke Nederlandse medaille op de Spelen

De 28-jarige Vetter, de Europees kampioene van 2016, noteerde bij haar eerste een afstand van 51,20 meter en slaagde er bij haar twee resterende worpen niet in om verder te komen. Haar grote concurrente Nafissatou Thiam zette juist haar beste resultaat van dit seizoen neer (54,68) en veroverde daarmee 951 punten.

Het was genoeg voor de Belgische om Vetter in het algemeen klassement voorbij te streven. Thiam heeft nu 64 punten meer dan de Nederlandse (5.912 om 5.848), die haar kansen op goud flink zag slinken. Thiam is normaal gesproken beter op de 800 meter.

Naast Vetter heeft ook Oosterwegel nog zicht op een podiumplek, met dank aan haar sterke optreden bij het speerwerpen. Ze kwam bij haar derde en laatste poging tot een afstand van 54,60 en zette daarmee een persoonlijk record neer.

Oosterwegel staat in het klassement nu heel dicht bij plek drie, die nog in handen is van de Amerikaanse Kendell Williams. Het verschil is slechts één punt (5.642 om 5.641). De 800 meter staat om 14.20 uur op het programma.

Vetter deed het goed bij verspringen

In de nacht van woensdag op donderdag deed Vetter nog wel goede zaken bij het verspringen. De Nederlandse noteerde met een afstand van 6,47 meter bijna een persoonlijk record.

Vetter zag Thiam, die de zevenkamp begon als de torenhoge favoriete, toen al wel dichterbij komen. De Belgische kwam bij het verspringen tot een afstand van 6,60 mete en pakte daarmee 1.040 punten.

Ook Oosterwegel deed al goede zaken bij het verspringen. De Nederlandse kwam tot 6,29 meter (940 punten) en steeg van de elfde naar de achtste plaats in het klassement. Nadine Broersen kwam vanwege een blessure niet in actie.